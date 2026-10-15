Proyectan nueva alza de combustibles: ¿Cuánto subiría la bencina y el diésel la próxima semana?

15 oct. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo aumento en el precio de los combustibles podría concretarse en Chile el próximo jueves 22 de octubre. Según las proyecciones del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales (UDP), las gasolinas subirían $41,3 por litro, mientras que el diésel registraría un incremento de $90 por litro.

La estimación forma parte del Boletín Semanal de Precios de los Combustibles, correspondiente al período entre el 15 y el 21 de octubre, que advierte sobre las presiones generadas por el aumento del petróleo en los mercados internacionales y el encarecimiento del dólar.

Los precios mayoristas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) se mantuvieron sin variaciones durante esta semana. Sin embargo, las proyecciones apuntan a nuevas alzas para el próximo ajuste.

¿Por qué subirían las bencinas y el diésel?

Uno de los factores que explican el incremento proyectado es el precio internacional del petróleo Brent, que pasó de US$102 a US$105,8 por barril durante la última semana.

Según el informe citado, este aumento estuvo relacionado principalmente con ataques de la milicia hutí de Yemen contra infraestructura petrolera y civil en Arabia Saudita.

A este escenario se suma el alza del dólar, que alcanzó un promedio semanal de $982, por encima de los $978,3 registrados durante la semana anterior. De acuerdo con el OCEC-UDP, este nivel corresponde al más alto de la divisa en lo que va de 2026.

Diésel tendría un alza mayor que las gasolinas

La proyección contempla un incremento de $90 por litro para el diésel, más del doble del aumento estimado para las gasolinas, que llegaría a $41,3 por litro.

La diferencia estaría relacionada con el costo fiscal que implica contener el precio del diésel mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Dicho combustible ya registró alzas de $97,4 por litro el 20 de agosto, $89 el 10 de septiembre y $95 el 1 de octubre. En ese contexto, el OCEC-UDP estima que el mecanismo permitiría una menor contención del precio del diésel en comparación con las gasolinas.

Cabe destacar que las cifras corresponden a proyecciones y no a alzas oficialmente confirmadas por ENAP.

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