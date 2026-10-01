"Hoy nadie consume parafina": Las declaraciones del ministro Quiroz tras fuerte alza del combustible

01 oct. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

El precio de la parafina tendrá un fuerte aumento desde este jueves 1 de octubre. El kerosene subirá $281,8 por litro, en medio de la cuarta alza consecutiva de los combustibles en el mercado local.

Tras conocerse el nuevo informe semanal de precios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al ajuste y puso el foco en el consumo de parafina durante esta época del año.

¿Qué dijo Quiroz?

“Hoy día nadie consume parafina, porque a estas temperaturas la verdad es que el consumo es mínimo”, afirmó el secretario de Estado.

Según explicó, por ese motivo se decidió descontinuar el valor fijado para el combustible. “Pero en el caso de la bencina, nos hemos ido a un ritmo más pausado”.

Las nuevas alzas de los combustibles

El informe de ENAP establece que las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán $39,4 por litro desde este jueves.

A esto se suma un alza de $95 por litro para el diésel y de $281,8 por litro para el kerosene.

El ministro de Hacienda también defendió la gestión del Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y sostuvo que el esquema actual evitó un gasto fiscal cercano a los US$2.900 millones.

“A veces se olvida, pero si se hubiesen seguido las reglas del MEPCO, hoy día estaríamos prácticamente con los mismos precios que tenemos, porque habría subido de a poco, pero habría llegado igual y habríamos gastado en el camino unos 2.200 millones de dólares que nos hacen falta”, cerró Quiroz.

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