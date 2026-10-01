Del calor a los chubascos: ¿Cuál será la máxima de este jueves y qué se espera para el viernes en Santiago?

01 oct. 2026 - 05:02 hrs.

¿Qué pasó?

El pronóstico del tiempo para Santiago presenta un importante contraste meteorológico en el cierre de la semana. La capital vivirá una jornada de transición caracterizada por altas temperaturas y posterior inestabilidad.

La máxima para este jueves 1 de octubre

Para este jueves, los termómetros registrarán un ambiente caluroso en la capital. La temperatura máxima alcanzará los 26°C durante las horas de la tarde, informó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Sin embargo, el cielo se mantendrá mayoritariamente nublado, lo que limitará el sol directo pero no impedirá que la sensación térmica sea cálida, ideal para la realización de actividades al aire libre con la indumentaria adecuada.

Todo cambia el viernes

La condiciones meteorológicas darán un giro drástico hacia la jornada del viernes. El ingreso de una masa de aire más fría y húmeda provocará un paulatino descenso de las temperaturas y la cubierta total del cielo.

El valor máximo para este día no superará los 19°C, lo que implica una caída de 7 grados en comparación con el día previo.

El organismo detalló que en la tarde y la noche del viernes habría chubascos débiles e intermitentes en diversos sectores de Santiago.

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