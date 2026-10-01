Delincuentes roban elementos al interior del vehículo del diputado Daniel Valenzuela en Providencia

01 oct. 2026 - 02:21 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche del miércoles 30 de septiembre, el diputado Daniel Valenzuela fue víctima de un delito, luego de que unos delincuentes robaran elementos al interior de su vehículo en la comuna de Providencia.

La información fue confirmada por Carabineros, que detalló que el hecho también afectó a su jefa de gabinete, a quien le sustrajeron diversas especies de valor, además de documentos personales.

¿Qué dijo Carabineros?

La teniente Francisca Burgos, oficial de ronda Prefectura Santiago Oriente, confirmó el robo de documentos parlamentarios del diputado Valenzuela, dejando en claro que ni él ni su jefa de gabinete permanecían dentro del vehículo al momento del robo.

"No había ningún ocupante dentro del vehículo. Ellos se encontraban al interior de otro lugar, dando una entrevista", manifiestó la funcionaria policial.

Burgos destacó que el auto en cuestión "mantenía daños en su vidrio, al costado derecho, delantero. Y además en la rueda delantera derecha".

Agregó que "Carabineros está trabajando para ver cómo ocurrieron los hechos y recuperación de especies".

Todo sobre Policial