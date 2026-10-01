Confirman sensible baja en La Roja de cara al partido con México en el cierre de la gira por Norteamérica
- Por Aton | Diego Alonzo
Tras caer por 4 a 2 ante Estados Unidos y sumar su segunda derrota por Norteamérica de esta fecha FIFA, la Selección Chilena buscará cerrar la gira con un triunfo ante México el próximo martes en Los Angeles, California.
Una sensible baja para La Roja
Sin embargo, de cara al duelo ante los aztecas la Roja sufrió una baja de última hora: Marcelino Núñez, volante que milita en el Ipswich Town de Inglaterra.
A través de un comunicado, la ANFP y Gerencia de Seleccion es informaron que el mediocampista nacional fue liberado de la convocatoria por motivos personales.Ir a la siguiente nota
De esta manera, el técnico Nicolás Córdova pierde una opción para el mediocampo de cara al encuentro ante México por el cierre de la gira norteamericana.
Esta no es la primera baja que tiene el conjunto nacional, puesto que hace unos días se comunicó la salida de Benjamín Kuscevic, por lo que Igor Lichnvosky, que milita en Universidad de Chile, debió ser llamado de emergencia.
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