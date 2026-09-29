Arturo Vidal vuelve al React de La Roja: Sigue los comentarios del volante del duelo Chile vs. EEUU

¿Qué pasó?

Arturo Vidal vuelve a ponerse frente a las cámaras para acompañar a la Selección Chilena, aunque esta vez lo hará fuera de la cancha y como protagonista del React de La Roja de Mega.

El "King", que jugó por Colo Colo en Copa Chile, comentará el partido de Chile ante Estados Unidos, que se disputará desde las 21:00 horas en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri. El encuentro será transmitido en vivo por Mega y MegaGO.

Vidal vuelve al react

Tras su transmisión en el primer partido de la gira ante Canadá, Vidal tendrá nuevamente su espacio para reaccionar a las jugadas y entregar sus comentarios durante el encuentro de la Selección Chilena.

El volante de Colo Colo se incorporó a esta cobertura de Mega con el "React de La Roja", una transmisión en vivo que realiza desde su casa (esta vez desde un hotel en Puerto Montt) y en la que comparte con los hinchas su mirada sobre los partidos del equipo nacional.

En su debut ante Canadá, Vidal explicó por qué decidió sumarse a esta nueva faceta: "Yo ya vengo haciendo stream, me gusta mucho conversar con la gente y, sobre todo, analizar los partidos de fútbol", señaló.

Incluso, en el react del sábado pasado confesó que su sueño era ser entrenador de La Roja "y hacer el proceso importante para que la Selección se pueda igualar con cualquier selección del mundo, porque tenemos el talento".

La transmisión podrá seguirse a través de Mega.cl y el canal oficial de YouTube de Mega, donde el rey acompañará la previa y luego comentará el desarrollo del encuentro junto a los hinchas.

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