Chile vs. Estados Unidos: ¿A qué hora juega La Roja y cómo verlo en las plataformas de Mega?

29 sept. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

La Selección Chilena buscará dejar atrás la derrota por 1-0 ante Canadá cuando enfrente a Estados Unidos, en el segundo partido de su gira internacional por Norteamérica.

La Roja llega a este compromiso luego de un encuentro marcado por las expulsiones de Lucas Cepeda, quien recibió tarjeta roja por una patada en la cara, y Gabriel Suazo, quien dejó la cancha tras recibir la doble amarilla por un codazo.

Estados Unidos, en tanto, afrontará el encuentro con un presente diferente al del equipo nacional. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino viene de derrotar por 4-1 a Perú días atrás.

¿A qué hora juega Chile?

El equipo dirigido por Nicolás Córdova se enfrentará a Estados Unidos este martes 29 de septiembre, a las 21:00 horas de Chile.

El segundo compromiso de la gira de La Roja por tierras norteamericanas se disputará en el Energizer Park de Saint Louis, Misuri.

¿Dónde ver en vivo a Chile vs. Estados Unidos?

El amistoso entre Chile y Estados Unidos será transmitido en vivo por la señal abierta de Mega, para que puedas acompañar a la Selección Chilena en este nuevo desafío internacional.

Además, el encuentro estará disponible a través de MegaGo, donde los usuarios podrán acceder a la transmisión en calidad 4K.

La plataforma también contará con una alternativa de transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, destacando las mejores jugadas, momentos y datos clave del partido.

El relato, comentarios e información del partido estará conformado por Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda, Claudio Palma y Camila Romero.

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