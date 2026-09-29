Arrollador estreno de Prohibida Obsesión: Así le fue en el rating a la nueva teleserie nocturna de Mega

29 sept. 2026 - 08:29 hrs.

Prohibida Obsesión tuvo un exitoso debut en pantalla, convirtiéndose en el programa más visto de su horario durante su primer capítulo. La nueva producción del Área Dramática de Mega consiguió imponerse ampliamente frente a sus principales competidores.

Entre las 22:00 y las 23:02 horas, la teleserie promedió 806.441 personas por minuto y alcanzó un peak de 899.819 espectadores. Una cifra que le permitió marcar una diferencia importante durante toda su emisión.

En el mismo bloque horario, CHV registró un promedio de 562.237 personas, mientras que Canal 13 llegó a 417.116 y TVN alcanzó las 358.079. Así, la producción se instaló en el primer lugar de sintonía durante su estreno.

¿De qué se trata Prohibida Obsesión?

La historia está encabezada por Diego Muñoz, quien interpreta a Luciano, un hombre que durante la celebración de sus 50 años deberá enfrentarse a una situación que amenaza con alterar la tranquilidad de su vida familiar.

El conflicto comienza cuando Bárbara, interpretada por Fernanda Finsterbusch, aparece inesperadamente en la fiesta. Su llegada ocurre frente a Antonia, esposa de Luciano y personaje a cargo de Sigrid Alegría, además de sus hijos y amigos.

La presencia de Bárbara está relacionada con una aventura de una noche que Luciano creía haber dejado atrás. Sin embargo, su aparición en medio de la celebración vuelve a poner ese episodio sobre la mesa y abre un escenario que podría afectar su matrimonio.

“Prohibida Obsesión” es dirigida por Quena Rencoret, con producción ejecutiva de Daniela Demicheli y dirección general de Nicolás Alemparte. La idea original es de Luis Ponce, quien además forma parte del equipo de guionistas.

¿Cómo ver Prohibida Obsesión?

La teleserie se emite de lunes a jueves después de “Reunión de superados” por Mega. Los capítulos también pueden verse mediante MegaGo y Prime Video, para quienes quieran seguir el desarrollo de esta historia.

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