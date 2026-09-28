Hoy gran estreno de "Prohibida Obsesión": Así será la programación de Mega para este lunes

28 sept. 2026 - 08:10 hrs.

Este lunes 28 de septiembre, Mega tendrá el gran estreno de "Prohibida Obsesión", nueva teleserie nocturna que llegará a las pantallas con una historia marcada por las relaciones prohibidas, las infidelidades y las crisis amorosas.

La trama se centra en Luciano (Diego Muñoz), un arquitecto que ha construido una vida estable junto a su esposa Antonia (Sigrid Alegría). Sin embargo, su mundo cambiará cuando conozca a Bárbara (Fernanda Finsterbusch), una joven de 20 años con quien iniciará una aventura que pondrá en peligro su matrimonio y su estabilidad familiar.

La producción también reúne a otros personajes que enfrentan sus propios conflictos sentimentales y personales.

Entre sus protagonistas y parte de su elenco destacan Andrés Velasco como Dante, Mónica Godoy como Paloma, Nicolás Poblete como Gaspar y Celine Reymond como Vivi.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 28 de septiembre?

En el marco del estreno de "Prohibida Obsesión", Mega tendrá una programación que contempla sus espacios informativos, matinales, programas de entretención y teleseries, antes de la llegada de su nueva apuesta nocturna.

05:45 horas: Meganoticias Amanece.

08:00 horas: Mucho Gusto.

13:00 horas: Meganoticias Actualiza.

14:45 horas: La Hora de Jugar.

15:30 horas: Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

16:30 horas: La Baronesa.

17:15 horas: La Baronesa (estreno).

18:10 horas: Dale Play.

19:45 horas: Volvamos a Creer.

20:00 horas: Meganoticias Prime.

21:00 horas: Reunión de Superados.

22:00 horas: Gran estreno de Prohibida Obsesión.

Volverías con tu ex? 2: 23:00 horas.

La Hora de Jugar Trasnoche: 01:00 horas.

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