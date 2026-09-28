Había sido detenido en abril y estaba en libertad: Delincuente que disparó a carabinero en Lo Espejo tenía amplio prontuario

28 sept. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

El hombre que disparó contra el cabo segundo Christopher Aguilera Fernández durante una fiscalización en Lo Espejo ya había sido detenido por Carabineros meses antes. Tenía 29 años, era de nacionalidad venezolana y se encontraba en situación irregular en Chile.

Su última detención ocurrió en abril, durante un procedimiento relacionado con una fiesta clandestina en Pirque. En esa oportunidad, fue detenido por cohecho, luego de intentar sobornar a funcionarios policiales. Además, registraba antecedentes por porte de armas.

Pese a esos antecedentes, al momento del procedimiento en Lo Espejo se encontraba en libertad. Tras el ataque, murió en el lugar luego de recibir disparos del funcionario que acompañaba a Aguilera.

Portaba un cargador extendido

Desde la Fiscalía señalaron quese revisará el prontuario del hombre para establecer si existen otras detenciones y conocer más detalles de sus antecedentes.

Entre los elementos que serán analizados también está el arma que portaba el atacante. Según los antecedentes entregados, tenía un cargador extendido, que le permitía contar con una mayor cantidad de municiones.

“El cabo Aguilera se encontraba junto a otros funcionarios de la 42ª comisaría radiopatrulla, efectuando labor preventiva en sector de Lo Espejo y es en esa dinámica que la víctima, junto a otro funcionario, se encuentran con un sujeto quien, al ver la presencia policial, de inmediato extrae desde su vestimenta un arma de fuego, la que comienza a hacer uso de inmediato en contra de los carabineros”, explicó el fiscal Juan Cheuquiante.

“En esa dinámica, el otro funcionario que lo acompañaba se hace también uso de su arma de fuego, en donde este sujeto seguía disparando en contra de este funcionario y él, con los disparos que ejecuta, causa la muerte de esta persona que disparó al carabinero”, agregó.

Buscan determinar qué ocurrió con las otras personas

El hombre no estaba solo al momento del procedimiento. Tras el ataque, al menos siete personas que se encontraban en el sector huyeron y son buscadas por la policía.

Labocar y otras unidades especializadas de Carabineros realizarán durante este lunes distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido y establecer qué rol tuvo cada una de las personas que estaba en el lugar.

La Fiscalía indicó que, por ahora, quienes se encontraban en el sector son considerados testigos. Sin embargo, no se descarta determinar eventuales responsabilidades de acuerdo con la participación que haya tenido cada uno.