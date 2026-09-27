Hasta 8 horas sin luz: 7 comunas tienen cortes de luz programados para este lunes 28 de septiembre en la RM

27 sept. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que siete comunas tendrán cortes de luz para este lunes 28 de septiembre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de Maipú, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

¿Qué comunas tienen cortes de luz?

A continuación, te mostramos las siete comunas con cortes de luz programados para este lunes en la Región Metropolitana:

Maipú (desde las 10:00 a las 16:00 horas)

San Joaquín (desde las 10:30 a las 17:30 horas)

San Miguel (entre las 10:00 y las 18:00 horas)

Pedro Aguirre Cerda (a partir de las 09:30 hasta las 15:30 horas)

Maipú (entre lass 10:00 y las 16:00 horas)

Pudahuel (desde las 09:30 a las 17:30 oras)

Independencia (desde las 10:30 a las 16:30 horas)

Las Condes (entre las 10:00 y las 13:00 horas)

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