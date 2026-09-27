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Hasta 8 horas sin luz: 7 comunas tienen cortes de luz programados para este lunes 28 de septiembre en la RM

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que siete comunas tendrán cortes de luz para este lunes 28 de septiembre en la Región Metropolitana. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que se pueden extender por gran parte del día.

Según lo informado por el organismo, se trata de sectores de Maipú, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda, entre otras, las que verán interrumpido su servicio, por ejemplo, hasta ocho horas.

En caso de cualquier emergencia, Enel tiene a disposición sus canales oficiales para realizar consultas o reclamos a raíz de estos cortes.

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¿Qué comunas tienen cortes de luz?

A continuación, te mostramos las siete comunas con cortes de luz programados para este lunes en la Región Metropolitana:

Maipú (desde las 10:00 a las 16:00 horas)

San Joaquín (desde las 10:30 a las 17:30 horas)

San Miguel (entre las 10:00 y las 18:00 horas)

Pedro Aguirre Cerda (a partir de las 09:30 hasta las 15:30 horas)

Maipú (entre lass 10:00 y las 16:00 horas)

Pudahuel (desde las 09:30 a las 17:30 oras)

Independencia (desde las 10:30 a las 16:30 horas)

Las Condes (entre las 10:00 y las 13:00 horas)

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