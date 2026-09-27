Presidente Kast condena asesinato de carabinero baleado en Lo Espejo: "Tenía 30 años y un pequeño hijo de 10 meses"

27 sept. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast reaccionó en la noche de este domingo al asesinato de un carabinero que fue baleado en horas de la tarde en la comuna de Lo Espejo, en Santiago.

Tras ser internado en la Clínica Las Condes, el general Enrique Monrás fue quien confirmó el deceso del cabo segundo Christopher Aguilera.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

Ante esta situación, el Mandatario utilizó su cuenta oficial de "X" y señaló que Aguilera "tenía tan solo 30 años y era padre de un pequeño hijo de 10 meses".

"Mis condolencias a su familia y a la institución de Carabineros de Chile por esta irreparable pérdida", manifestó en la red social.

El llamado al Congreso

El jefe de Estado no se detuvo allí y dijo que "en materia de seguridad e inmigración ilegal hemos avanzado, pero tenemos que ir más rápido".

"Estos hechos y otros que han ocurrido en estos días, nos demuestran que no hay tiempo para discusiones políticas ni mezquindades", indicó.

Por último, hizo un llamado: "La agenda contra el crimen organizado y el terrorismo ya está presentada, le pido al Congreso que aceleremos el paso. Los Carabineros y los chilenos no pueden seguir esperando".

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