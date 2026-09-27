Exclusivo | Meganoticias recorrió el nuevo Fantasilandia Splash Park que abrirá en diciembre

27 sept. 2026 - 22:23 hrs.

¿Qué pasó?

El verano ya comienza a tomar forma y Meganoticias tuvo acceso exclusivo al nuevo Fantasilandia Splash Park, el parque acuático que prepara Fantasilandia en San Bernardo y que abrirá sus puertas durante diciembre.

Nuestro periodista David Aguayo realizó un recorrido por las instalaciones y conoció en primera persona las distintas atracciones que estarán disponibles para quienes busquen refrescarse durante la temporada.

Un parque lleno de agua y atracciones

Entre las principales novedades se encuentra una piscina con olas, que cuenta con una máquina capaz de generar ondulaciones para recrear la experiencia de estar en el mar. El espacio incluso cuenta con una zona que simula una playa, con distintos niveles de profundidad que llegan hasta 1,80 metros.

El parque también tendrá un río lento, donde los visitantes podrán dejarse llevar por la corriente sobre flotadores, además de un tobogán con balsa familiar, un tobogán de tubo cerrado, un tobogán recto de cuatro pistas y un tobogán recto doble.

Para los más pequeños habrá una zona especialmente pensada para ellos, con una piscina infantil y un tobogán infantil, además de un gran castillo equipado con distintos juegos de agua, toboganes, cañones y estructuras que lanzan agua desde diferentes puntos.

Una experiencia para toda la familia

El recinto también contará con espacios de descanso y pérgolas que podrán ser arrendadas durante la jornada. Según explicaron durante el recorrido, los visitantes podrán solicitar comida desde sus teléfonos para recibirla directamente en el sector donde se encuentren.

“Puedes descansar, dormir siesta, o sea, esto no tiene nada que envidiarle en esta zona a un resort de 5 estrellas”, explicó Rodrigo Álamos, gerente del parque Fantasilandia, durante el recorrido.

El nuevo Fantasilandia Splash Park estará ubicado junto a la Ruta 5, a unos 20 minutos de Santiago, y se encuentra en sus últimos detalles antes de recibir a sus primeros visitantes.

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