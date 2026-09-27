¿Cuáles son las condiciones para recibir giftcards de $150.000 del BancoEstado?

27 sept. 2026 - 21:00 hrs.

Una contratación de seguro automotriz en BancoEstado puede venir acompañada de un beneficio adicional de $150.000, pero para acceder a él no basta con contratar la póliza. La promoción contempla requisitos, plazos y condiciones que los clientes deben cumplir.

La oferta está disponible para quienes contraten por primera vez un Seguro Automotriz de HDI Seguros a través de BancoEstado Corredores de Seguros hasta el 30 de septiembre de 2026. La promoción contempla una Gift Card o puntos Apprecio por el mismo valor.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La promoción está dirigida a personas mayores de 18 años que contraten por primera vez la póliza durante el período establecido.

Para contratar un seguro, el vehículo debe ser de uso particular y tener un máximo de 15 años de antigüedad. Además, la contratación debe corresponder a alguno de los planes incluidos en la promoción y contar con un mandato PAC/PAT activo para el pago del seguro.

La contratación puede realizarse a través de:

Sitio web de seguros de BancoEstado.

Call Center.

Sucursales de BancoEstado.

El beneficio no es acumulable con otras promociones o sorteos.

¿Cuándo entregan la Gift Card?

La Gift Card no se entrega inmediatamente después de contratar el seguro. El cliente podrá optar al beneficio 45 días hábiles después del cobro de la primera cuota del plan contratado.

Una vez entregada la Gift Card el cliente debe ingresar al proveedor que indique la compañía de seguros e ingresar la información de activación. Tendrá tres meses para realizar el trámite a partir de la fecha que se recepcione el correo con las indicaciones correspondientes.

La promoción permite elegir entre una Gift Card de $150.000 de comercios asociados a Apprecio o 150.000 puntos Apprecio para canjear por productos en los establecimientos adheridos. Tendrás como máximo un año para usar la promoción.

El beneficio no puede cambiarse por dinero en efectivo.

Para recibir el beneficio, la póliza debe encontrarse vigente y con sus pagos al día al momento de la entrega.