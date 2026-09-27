Incluida la Metropolitana: Meteorología emite "aviso" por probables tormentas eléctricas para sectores de ocho regiones del país

27 sept. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "Probables Tormentas Eléctricas" que se registrará desde la tarde a la noche del lunes 28 de septiembre en diversos sectores del país.

El fenómeno climático corresponde a la condición de "inestabilidad atmosférica".

Regiones y zonas afectadas:

Región de La Araucanía: Valle y Precordillera Región de Los Ríos: Cordillera Costa, Valle y Precordillera Región de Los Lagos: Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior y Cordillera Austral Región de Aysén: Insular Norte, Cordillera Austral Norte e Insular Sur Región de Valparaíso: Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera Región Metropolitana: Precordillera y Cordillera Región de O'Higgins: Precordillera y Cordillera Región del Maule: Precordillera y Cordillera

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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