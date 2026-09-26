"Un nuevo sistema frontal para comenzar octubre": Alejandro Sepúlveda pronostica semana marcada por las lluvias en Santiago

26 sept. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles del sistema frontal que llegará a la capital a comienzos de octubre, todo en una semana que iniciará con chubascos y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana.

Santiago parte la semana con tormentas

Respecto al frente de mal tiempo que actualmente afecta la zona sur, el comunicador explicó que llegará el día lunes a la zona centro-norte de manera reforzada al estar "alimentado del vapor que viene desde Argentina".

Así, a partir del lunes en la tarde, en "Maule, O'Higgins, Valparaíso, sectores interiores de Coquimbo y la Región Metropolitana" se esperan tormentas eléctricas y "precipitaciones del tipo chubasco".

"No es una lluvia homogénea, no es una lluvia pareja", pero igualmente "podría dejar montos más importantes en sectores de cordillera y en precordillera", detalló al explicar que entre las 15:00 horas y la medianoche se pueden esperar hasta 10 mm en cordillera.

En cuanto a la ciudad de Santiago, se podrían esperar hasta 5 mm en comunas como Lo Barnechea; sin embargo, al tratarse de "chubascos muy, muy disímiles", puede haber comunas que no reciban nada de precipitaciones.

Octubre iniciará con sistema frontal

Toda esta condición ocurrirá "mientras esperamos la llegada de un nuevo sistema frontal para comenzar octubre", el cual arribaría el miércoles al sur y "el jueves a viernes a la zona central".

Sepúlveda explicó que este nuevo frente llegará el jueves 1 de octubre "con características de temporal en el sur del país", pero que alcanzaría Santiago el viernes 2 "no con características de temporal como en el sur, pero sí de precipitaciones".

Todo sobre Megatiempo