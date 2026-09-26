Uno está en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza: Balean a 5 hinchas de Colo Colo en San Antonio en confuso incidente

26 sept. 2026 - 13:36 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco hinchas de Colo Colo fueron baleados en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso. De hecho, uno de ellos está en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza.

El confuso incidente se dio en el sector de calle Bella Vista, donde fueron atacados por sujetos que se movían en otro vehículo.

La vocería oficial del caso la dio el capitán Jonathan Zamora Altamirano, de la 1.ª Comisaría San Antonio.

¿Qué dijo la autoridad?

"Durante el transcurso de la noche, en circunstancias en que un grupo de personas se trasladaba en bus con hinchada del equipo de fútbol Colo Colo, luego del evento tuvo un efecto en la ciudad de Santiago; por razones que se desconocen, este detuvo su marcha en el sector de calle Bella Vista, lugar donde habría tenido un altercado con individuos que se trasladaban en otro vehículo", dijo para comenzar.

Añadió que esos individuos "extraen desde sus vestimentas armas de fuego y efectúan un número indeterminado de disparos al bus, originando lesiones de diversa consideración a cinco personas".

En el reporte del uniformado también se mencionó que "existe un menor de 16 años de edad, quien está con riesgo vital e internado en el Hospital Claudio Vicuña. En tanto, los demás se mantienen fuera de riesgo vital".

El Ministerio Público dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), equipo especializado que se encuentra realizando diferentes diligencias investigativas en el lugar.

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