"Tuvimos que salir a ayudar no más": Organización comunitaria rescata a vecinos y animales aislados por inundaciones en Pitrufquén

26 sept. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

El corresponsal de Meganoticias en la región de La Araucanía, Diego Sanhueza, llegó hasta el sector de Nueva Etruria de la comuna de Pitrufquén, en donde las intensas lluvias de las últimas jornadas provocaron el desborde del río Mahuidanchi.

Arriba de un bote, el periodista conversó con Alexis Ortiz, tesorero de la Junta de Vigilancia Ojos de Águila, quien le relató los rescates de personas y animales que tuvieron que realizar a bordo de dicha embarcación tras la masiva inundación en la zona.

"Tuvimos que salir a ayudar no más"

"Ayer a las seis de la mañana recibimos el llamado de un colega que necesitaba ayuda. Se le inundó la casa, tiene 50 cm aproximados de agua y fuimos a rescatarlo a él junto a su mamá, a su hermana y una pequeña de siete años", comenzó explicando el miembro de la organización comunitaria.

"Hay aproximadamente cinco o seis casas que están aisladas totalmente y lo bueno sí es que ya se rescató todo lo que es animales y están las personas a salvo junto a sus familiares", añadió sobre las afectaciones en la zona en las que el agua se elevó en hasta dos metros.

Dentro de los rescates efectuados se encuentran los de varios animales que quedaron varados en medio del anegamiento, los cuales, según se aprecia en algunos registros, fueron conducidos a un lugar seguro gracias al mismo bote.

Ortiz comentó que "en primera instancia estuvo la municipalidad con bomberos, que junto a ellos ayer estuvimos haciendo rescates", pero que "ahora en el momento estamos nosotros no más" continuando con la entrega de ayuda como forraje para los animales.

"Nos prestaron este bote, un amigo, y tuvimos que salir a ayudar no más", dijo finalmente orgulloso sobre la tarea voluntaria que realiza la organización en su comunidad.

Más de 500 milímetros de lluvias en cordillera

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, explicó que el desborde del río Mahuidanchi refleja "las consecuencias de la lluvia con isoterma cero alta".

"En este caso, no nevó en la cordillera, en donde hubo sectores que cayeron más de 500 milímetros, o sea, más de 500 litros de agua por metro cuadrado en el total del evento. Eso se suma al derretimiento de la nieve, producto de la misma caída de agua en estado líquido sobre la sólida", detalló.

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