Subsidio Familiar Automático: Esta es la edad máxima para recibirlo

26 sept. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) Automático es un beneficio no postulable del Estado que otorga un monto de $22.601 por causante o $45.202 por causante con discapacidad, el cual busca evitar las complejidades asociadas a los trámites de postulación que dejaban fuera a gran parte de las familias.

Edad máxima para recibir el SUF Automático

El SUF tradicional cubre a familias del 60% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH), beneficiando a menores de 18 años y la madre, quienes deben cumplir los requisitos y postular al beneficio en su municipalidad.

En tanto, la modalidad de SUF Automático cubre al 40% más vulnerable del RSH y va orientada a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La validación de requisitos para asignar o renovar el beneficio se hace de forma administrativa (automática) y puede ser cobrado por la madre, padre o jefe de hogar.

Así entonces, la edad máxima para cobrar el Subsidio Familiar Automático es hasta 18 años, extendiéndose hasta el 31 de diciembre del año en que el beneficiario cumple su mayoría de edad.

¿Cuáles son los requisitos del SUF Automático?

De acuerdo al sitio web del beneficio, los requisitos para obtener los pagos son los siguientes:

Ser menor de 18 años .

. Niñas y niñas hasta 8 años deben participar en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal) para la atención infantil.

establecidos por el Ministerio de Salud (Minsal) para la atención infantil. Niños y niñas mayores de 6 años deben acreditar ser estudiantes regulares de enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes en establecimientos reconocidos por el Estado, excepto las personas con discapacidad .

de enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes en establecimientos reconocidos por el Estado, . Pertenecer al 40% más vulnerable del RSH.

Además de esto, existen algunas incompatibilidades con otros beneficios, por lo que los menores causantes del beneficio no deben:

Contar con reconocimiento en Asignación Familiar .

. Recibir Subsidio Familiar otorgado por municipalidades .

. Recibir Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

para menores de 18 años. Tener renta igual o superior al valor del Subsidio Familiar (pensión de orfandad no se considera renta).

Cumpliendo esto, el SUF automático se otorga por un plazo de 3 años, el cual puede ser renovado por otro período de igual tiempo si es que se siguen manteniendo los requisitos.

¿Dónde se paga el SUF Automático?

Los beneficiarios que reciben otros apoyos del Estado con depósito en su cuenta bancaria usarán esa misma cuenta para el pago del SUF Automático.

En el caso contrario, los beneficiarios pueden cobrar el SUF Automático en el centro de pago de la Caja de Compensación Los Héroes de su comuna o en la sucursal de BancoEstado de su comuna.

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