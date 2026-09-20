Estos son los requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático

20 sept. 2026 - 21:30 hrs.

Para respaldar a las familias chilenas, el Estado entrega el Subsidio Familiar Automático, un aporte que equivale al Subsidio Único Familiar (SUF), pero con una diferencia clave: no requiere postulación.

Este beneficio pasó a entregarse de forma automática debido a que muchos beneficiarios no estaban recibiendo el subsidio al que tenían derecho, ya sea por desconocimiento del beneficio o por dificultades para gestionarlo.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Subsidio Familiar Automático?

Para que una familia reciba el SUF, el niño o niña debe cumplir con estos requisitos:

Tener menos de 18 años.

Pertenecer a un grupo familiar que esté en el 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Participar de programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud para la atención infantil si tienen hasta 8 años.

Acreditar que es alumno regular de enseñanza básica o media, siempre y cuando sea mayor de 6 años y a excepción de que sea persona con discapacidad.

Actualmente, este beneficio entrega un monto de $22.601 por cada causante.

¿Cómo saber si recibo el Subsidio Familiar Automático?

Para saber si puedes recibir este beneficio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó un sitio web donde puedes consultar.

Para ello solamente debes acceder a la plataforma en el siguiente enlace (clic aquí) y luego ingresar tus datos o los del niño, niña o adolescente que genera el aporte.

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