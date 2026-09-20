Presentaba "signos de deshidratación": Niño de 7 años fue encontrado inconsciente en el interior de un vehículo en Temuco

20 sept. 2026 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una oportuna intervención permitió auxiliar a un niño de 7 años que fue encontrado inconsciente en el interior de un vehículo estacionado en el sector del parque Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) de Temuco, en medio de las labores preventivas y de fiscalización por Fiestas Patrias.

La información fue dada a conocer por la Municipalidad de Temuco, quienes detallaron que el menor fue detectado por personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco, quienes alertaron de inmediato a Carabineros para prestarle ayuda.

Los funcionarios realizaron las maniobras necesarias para acceder al automóvil y poder auxiliar al niño. Paralelamente, se solicitó una ambulancia para que el menor recibiera atención médica.

Una vez en el lugar, el personal de salud constató que el niño presentaba "signos de deshidratación". Los antecedentes del caso serán puestos en conocimiento del Juzgado de Familia, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Desde el municipio reiteraron el llamado al autocuidado y a extremar las precauciones con niños y niñas durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ese sentido, enfatizaron la importancia de "nunca dejar a menores solos en el interior de vehículos", incluso por períodos que puedan parecer breves.