"Te juro que quedé en shock": Novia estafada por banquetera prófuga cuyo matrimonio fue "salvado" por sus amigos

20 sept. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias Siempre Juntos conversó con María Paulina, una novia cuyo matrimonio fue "salvado" por sus amigos, quienes decidieron ir a un supermercado para organizar la ceremonia que se había visto obligada a cancelar tras ser estafada por la banquetera prófuga de la justicia Natalia Álvarez.

"Te juro que quedé en shock"

De entrada, la víctima de esta estafa explicó que "es una banquetera que se conocía un montón en Viña y, por ejemplo, una prima se había casado con ellos, entonces como que tenía buenas referencias. Fue mi mejor opción y por ellos los elegí al final".

Sin embargo, también contó que comenzó a sospechar que algo andaba mal debido a que Álvarez "evitaba totalmente las reuniones" durante los preparativos del matrimonio.

"Logré tener una con ella, pero yo te diría que debe haber sido dos semanas antes o tres semanas antes del matrimonio", pero insólitamente "ni siquiera fue cara a cara, fue por Zoom".

María Paulina relató que "el día del matrimonio ella me escribió; mi matrimonio era a las cinco y yo hablé con ella a las nueve de la mañana más o menos. Hablé por teléfono con ella, y me dijo que se habían atrasado un poco porque tenían que desmontar un matrimonio y que iban a llegar, que no me preocupara".

Tras esto, el último contacto que tuvo con Álvarez esa jornada de sábado fue a eso del mediodía: "Me mandó un WhatsApp y me puso como 'me quedé en pana' y nunca más me contestó.

Recién el día lunes, la banquetera se contactó nuevamente mediante audios. "Yo no te quería hacer esto; tú estás embarazada, ¿cómo te voy a hacer pasar por este momento? Y en realidad era puro show no más", reprochó María Paulina.

Finalmente, la confirmación vino por parte del DJ, un viejo conocido que les avisó que al llegar al lugar del evento no había nada ni nadie. "Te juro que quedé en shock, pensé que era como una broma", le dijo la mujer al periodista Luis Ugalde.

"Estaba con mi hermana y con mi papá y yo ahí dije como 'no, como que no puede ser verdad' y me llamó por teléfono el Álvaro (su ahora esposo) y me dice 'no hay opción de hacerlo, no hay nada, de verdad hay que cancelarlo' y cuando él me llamó y me dijo eso, yo dije 'es real'", agregó.

"Ahí sí me dio mucha pena y me puse a llorar", contó María Paulina, para explicar que inmediatamente "como que nos levantamos rápido".

"Somos súper afortunados"

Parte de este "cambio de switch" se dio gracias a la organización que tuvieron todos sus seres queridos, quienes sin dudarlo decidieron ayudar para sacar adelante el matrimonio, incluso yendo a comprar la comida y los bebestibles a un supermercado.

"Somos súper afortunados porque tenemos muy buenos amigos y una familia tremenda que nos apañó en todo esto y nada, organizaron todo en un segundo. O sea, yo seguía en Viña, el matrimonio era en Limache y en medio segundo tenían todo armado. Se pasaron, de verdad que se pasaron", dijo.

"Todo el mundo demasiado tierno y al final lo hicimos en la casa de mis suegros y ahí se fue el DJ para allá, el fotógrafo (...) De verdad que fueron superbacanes con nosotros", añadió sobre la historia que incluso emocionó a las redes sociales con un viral TikTok.

Gracias a esto, María Paulina explicó que "pudimos sacar adelante el matrimonio y lo pasamos superbién y, claro, al final no era como estaba planificado, pero lo pasamos superbién, menos mal".

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