Canciller Pérez Mackenna detalla los ejes que tendrá la primera visita del Presidente Kast a la Asamblea General de la ONU

20 sept. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, el canciller Francisco Pérez (Ind.) se refirió a la agenda que tendrá la delegación chilena que viajará a la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Esta visita a la ONU será el debut del Presidente José Antonio Kast en la máxima cita del organismo, en donde su intervención ante el plenario está programada para la mañana del próximo martes 22 de septiembre.

Los tres ejes de la agenda chilena en la ONU

"Este lunes llegaremos a las Naciones Unidas con una agenda enfocada en fortalecer la seguridad de Chile, impulsar el comercio para generar los trabajos que el país necesita y afianzar nuestra presencia internacional", comenzó explicando el canciller en un breve comunicado.

"Llevamos dos iniciativas muy importantes: nuestro esfuerzo regional contra el crimen organizado y levantar a Valparaíso como sede del nuevo organismo de Naciones Unidas para el cuidado de los océanos", añadió el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, el ministro informó que la delegación chilena sostendrá "reuniones de alto nivel para consolidar nuestras asociaciones estratégicas y diversificar el comercio internacional".

Valparaíso busca ser la sede del BBNJ

La postulación de Valparaíso para ser sede de la Secretaría Técnica del Tratado de Alta Mar de las Naciones Unidas (BBNJ) fue presentada oficialmente en noviembre de 2025 por el Gobierno de Gabriel Boric (FA), consiguiendo el apoyo oficial de Francia durante la visita de Emmanuel Macron a Chile en noviembre de 2024.

"La Perla del Pacífico" compite con las ciudades de Bruselas (Bélgica) y Xiamen (China) y, de conseguir la sede, marcaría un hito al transformar a Valparaíso en la primera ciudad latinoamericana en albergar un organismo multilateral de la ONU con membresía universal.

Actualmente, Santiago alberga la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); sin embargo, este organismo que promueve el desarrollo económico y social solo tiene un carácter regional.

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