"Decidimos ir al supermercado": Invitadas a matrimonio arruinado por estafadora que se dio a la fuga relatan cómo salvaron la boda

20 sept. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Las policías llevan buscando por alrededor de tres meses a Natalia Álvarez, la dueña de una banquetería que estafó a 60 parejas de novios. La mujer alcanzó a estar en prisión preventiva debido a la gran cantidad de denuncias; sin embargo, se esfumó por completo tras pagar una fianza de $5 millones.

Meganoticias Siempre Juntos conversó esta mañana con Eugenia, quien asistió a un matrimonio que se canceló el mismo día por culpa de la estafa de Álvarez, pero que, gracias a la solidaridad de los invitados, pudo llevarse a cabo.

"Decidimos que teníamos que salvar el matrimonio"

"Nosotros llegamos y nos dijeron que la boda ha sido cancelada porque la banquetería no llegó; no había ni mesas, ni sillas, ni comida, absolutamente nada", comenzó explicando la mujer de origen ruso.

Al enterarse de la abrupta cancelación, Eugenia explicó que "entre todos decidimos que teníamos que salvar el matrimonio".

"Fuimos al supermercado, a comprar comida, bebidas, y los padres del novio nos invitaron a su casa y de verdad lo pasamos increíble; fue uno de los mejores matrimonios a los que he ido", sostuvo respecto a la situación que dejó registrada en un video de TikTok que se hizo viral.

"Es muy injusto para los novios y no fue una pareja, fueron varias parejas", reprochó la mujer, que también es dueña de la tienda de vestidos de novia Nevesta.cl: "Yo entiendo el estrés que tenía la novia en ese momento y me da mucha pena".

"Yo pienso que la dueña de Probarte no solamente robó $120 millones; ella robó los años, los meses de vida de las parejas, porque para juntar plata, $10, $15 millones, una pareja tiene que trabajar duro (...) Fue una situación muy compleja y muy triste, porque la novia llegó y no había nada", cerró.

"Una de las fiestas más lindas"

A ese mismo matrimonio también asistió la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, quien desde el estudio explicó que la novia "llegó vestida, lista. Llega al lugar y no había nada instalado. Esa situación fue muy triste, la verdad, y tratamos de armar una fiesta".

"En una hora estaba todo lleno de cosas, lleno de comida, mesas instaladas, un ambiente así como muy solidario, de mucho amor, mucha contención", señaló la profesional del tiempo sobre "una de las fiestas más lindas a las que yo he asistido".

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