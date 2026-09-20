Últimos días para canjear el cupón de gas: Revisa si lo tienes disponible

20 sept. 2026 - 12:41 hrs.

Desde mediados de junio de 2026 rige el cupón de gas licuado, un beneficio del Estado que entrega $27.000 por hogar para la compra de un cilindro de gas.

Esta iniciativa busca aliviar el efecto del aumento en el precio del gas, sobre todo en invierno, cuando su consumo es mayor.

El cupón es personal e intransferible, no puede cambiarse por dinero en efectivo y está disponible en las aplicaciones Rutpay o BancoEstado, además de poder imprimirse en CajaVecina.

Revisa si tienes disponible el cupón de gas licuado

Quedan pocos días para cobrar el beneficio; específicamente, aquellos que lo hayan activado podrán cobrarlo hasta el miércoles 30 de septiembre, día en que vence el monto.

Si tienes el cupón y no lo has cobrado, después de esa fecha no podrás utilizarlo.

Si no sabes si lo tienes disponible, puedes revisar en el sitio web del beneficio en este enlace (clic aquí). Ingresa con tu ClaveÚnica y el sistema te mostrará la información sobre el cupón de gas.

De momento, las autoridades no han anunciado si extenderán este beneficio ni si habrá otra convocatoria.

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