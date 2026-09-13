Bono de 30 mil por hijo: Estos son los dos grupos de beneficiarios

13 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez es un beneficio impulsado por el Gobierno tras la primera cuenta pública del Presidente José Antonio Kast, que busca entregar un aporte extraordinario de $30.000 por hijo menor de 13 años en las familias chilenas.

Sin embargo, luego de su aprobación se establecieron los requisitos, pero también que habrá dos grupos de beneficiarios del bono tras su implementación.

Estos son los dos grupos beneficiarios del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez

Desde la Superintendencia de Seguridad Social informaron que estos dos grupos recibirán el bono:

Niños y niñas de hasta 13 años que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 1 de junio de 2026.

que pertenezcan al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 1 de junio de 2026. Niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027 cuyas madres pertenezcan al 80% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH) hasta el 1 de junio de 2026.

Este aporte económico se asignará automáticamente y no requerirá postulación, utilizando los datos que ya figuran en los registros del Estado.

Finalmente, incluir a los recién nacidos y los menores bajo sistemas de acogida sumará más de 79.000 nuevos beneficiarios a nivel nacional.

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