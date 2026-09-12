Donald Trump ahora afirma que la unificación de Irlanda sería "fantástica"

12 sept. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump dijo este sábado que le "encantaría ver" una Irlanda unificada, al intervenir en un tema sensible en el inicio de su visita de dos días entre citas diplomáticas y golf.

Este viaje a Irlanda vuelve a difuminar las fronteras entre su presidencia y sus intereses empresariales personales.

Después de reunirse con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en Dublín, Trump subrayó que la reunificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte —separadas desde hace más de un siglo— sería "algo fantástico".

"Por la forma en que lo veo, eventualmente sucederá. Bien podría suceder ahora", indicó a los periodistas, aunque agregó que "el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto, obviamente".

La isla de Irlanda está dividida entre la república irlandesa, en el sur, e Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, desde 1921.

En virtud del Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de violencia sectaria en Irlanda del Norte que dejaron unas 3.000 personas muertas, se puede celebrar un referéndum si el gobierno británico determina que es probable que una mayoría de la población de Irlanda del Norte esté a favor de unirse a la República de Irlanda.

Los habitantes de la República de Irlanda también tendrían que votar a favor para que se produzca la reunificación.

Estados Unidos había mantenido una postura de neutralidad sobre el tema.

El primer ministro británico, Andy Burnham, insistió el mes pasado en que un referéndum sobre la unidad estaba "fuera de la mesa", provocando una fuerte respuesta del partido unionista Sinn Féin.

Consultado sobre los comentarios de Trump, un portavoz de su oficina en Downing Street remitió a los periodistas a las declaraciones que Burnham hizo el miércoles en el Parlamento, al prometer "respetar el Acuerdo de Viernes Santo al 100%".

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