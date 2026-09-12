Balance policial por el 11 de septiembre: 284 detenidos y tres carabineros lesionados

12 sept. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Seguridad Pública, vía un comunicado, entregó un balance por los hechos de violencia ocurridos por la conmemoración del 11 de septiembre.

Según se reportó desde el Gobierno, "se contabilizó 198 eventos de violencia a nivel nacional, un 34% menos que en 2025, y 284 detenidos, un 80% más que en 2025".

Se añadió que del total de detenidos, "16 son extranjeros y 31 son menores de edad".

A lo anterior se debe contar que "se registraron tres carabineros lesionados, tres ataques a cuarteles policiales y seis vehículos fiscales dañados, mientras que no se reportaron civiles lesionados ni daños al transporte público".

Frente a estas cifras, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que "los violentistas, los delincuentes, buscan cualquier excusa para lanzar molotov, disparar, atentar contra la infraestructura pública, los cuarteles, los vehículos, los carabineros y la propiedad privada. Sé que hay sectores que romantizan con esto de la violencia, las barricadas, las bombas molotov, pero esta línea no la podemos cruzar. El orden, la seguridad, la tranquilidad de los chilenos está en juego".

Para cerrar, manifestó que "quiero agradecer a las fuerzas de orden y seguridad, especialmente carabineros de Chile, por la labor en estos días para ir mejorando las cifras, dando más tranquilidad a la población y tomando detenidos a una mayor cantidad de estos violentistas, de estos delincuentes que no entienden la diferencia entre la tranquilidad, el bien y el progreso de nuestro país, y el mal o el desorden", concluyó.

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