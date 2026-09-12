Tragedia en Pitrufquén: Incendio en residencia de adultos mayores deja 16 fallecidos

12 sept. 2026 - 02:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio ocurrido en una residencia de adultos mayores en horas de la noche de este viernes 11 de septiembre cobró la vida de 16 personas.

El siniestro ocurrió en el sector de Comuy, en la comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, a eso de las 22:30 horas, momento en que se declaró el incendio.

Según el general Miguel Herrera, jefe de zona de Araucanía de Carabineros, "solamente diez personas que habitaban el hogar de ancianos lograron ser evacuadas. Debemos lamentar la muerte de 16 personas, que son las que han sido encontradas por bomberos en estos momentos".

De momento se desconocen las causas del incendio, mientras que el Ministerio Público determinó que Labocar y personal del OS9 de Carabineros investiguen las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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