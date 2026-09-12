Confirmado | Tarifas TAG en Costanera Norte 2026: cuánto pagan autos, motos y camiones según la categoría

12 sept. 2026 - 00:12 hrs.

El uso de las autopistas concesionadas en la Región Metropolitana contempla tarifas diferenciadas no solo según la hora del día, sino también de acuerdo con el tipo de vehículo que transita por la calzada. En la autopista Costanera Norte, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) establece bandas tarifarias por kilómetro que determinan el costo exacto de cada pórtico para motocicletas, automóviles particulares, vehículos comerciales y transporte de carga pesada.

Con el reajuste contractual aplicado a partir de 2026, los costos por kilómetro y el valor total del recorrido troncal varían significativamente según las dimensiones y la cantidad de ejes del vehículo. A continuación, el detalle consolidado de tarifas para cada categoría.

¿Cuáles son las categorías vehiculares reguladas en Costanera Norte?

El esquema tarifario de la concesión divide el parque automotor en cuatro clasificaciones normativas:

Categoría 1: Autos, camionetas, SUV y furgones (vehículos livianos de un eje trasero simple).

Autos, camionetas, SUV y furgones (vehículos livianos de un eje trasero simple). Categoría 2: Buses interurbanos/locales y camiones de dos ejes.

Buses interurbanos/locales y camiones de dos ejes. Categoría 3: Buses articulados y camiones con remolque o semirremolque (más de dos ejes).

Buses articulados y camiones con remolque o semirremolque (más de dos ejes). Categoría 4: Motos, motonetas y motocicletas.

¿Cuánto cuesta el kilómetro recorrido según el horario y tipo de vehículo?

El peaje de cada pórtico se liquida multiplicando la longitud del tramo concesionado por el costo kilométrico correspondiente al bloque horario en que se realiza el paso:

Tarifa Base Fuera de Punta (TBFP): Rige en periodos nocturnos, valles diurnos y las 24 horas de domingos y festivos. Cuesta $107/km para livianos (Cat. 1), $214/km para camiones/buses de 2 ejes (Cat. 2) y $321/km para camiones de más de 2 ejes (Cat. 3).

Rige en periodos nocturnos, valles diurnos y las 24 horas de domingos y festivos. Cuesta para livianos (Cat. 1), para camiones/buses de 2 ejes (Cat. 2) y para camiones de más de 2 ejes (Cat. 3). Tarifa Base Punta (TBP): Aplica en horarios de actividad laboral intermedia. Equivale a $206/km para Categoría 1, $412/km para Categoría 2 y $618/km para Categoría 3.

Aplica en horarios de actividad laboral intermedia. Equivale a para Categoría 1, para Categoría 2 y para Categoría 3. Tarifa de Saturación (TS): Se activa durante la máxima congestión matutina y vespertina. Su valor es de $321/km para Categoría 1, $624/km para Categoría 2 y $936/km para Categoría 3.

¿Cuánto pagan las motos por circular en la autopista?

Los motociclistas (Categoría 4) que dispongan de su dispositivo TAG habilitado y se encuentren debidamente inscritos en el convenio comercial de la concesionaria acceden a un descuento del 50% respecto a la tarifa fijada para los vehículos livianos:

Tarifa Fuera de Punta (TBFP): $1.932 por el recorrido troncal completo de 36,11 kilómetros.

$1.932 por el recorrido troncal completo de 36,11 kilómetros. Tarifa Base Punta (TBP): $3.719 por el trayecto troncal completo.

$3.719 por el trayecto troncal completo. Tarifa de Saturación (TS): Entre $4.979 (Oriente a Poniente) y $5.368 (Poniente a Oriente).

¿Cuánto cuesta el recorrido troncal completo para autos y camionetas?

Para los vehículos livianos de la Categoría 1 que atraviesan los 36,11 kilómetros continuos entre Lo Barnechea y Pudahuel (Ruta 68), el cobro total es:

Fuera de punta (TBFP): $3.864 por sentido ($7.728 ida y vuelta).

$3.864 por sentido ($7.728 ida y vuelta). Horario punta (TBP): $7.439 por sentido ($14.878 ida y vuelta).

$7.439 por sentido ($14.878 ida y vuelta). Horario de saturación (TS): $9.958 en sentido Oriente a Poniente y $10.736 en sentido Poniente a Oriente.

¿Cuáles son los cobros para buses y camiones de carga?

El transporte pesado asume un factor multiplicador directo de dos y tres veces la tarifa de los vehículos livianos:

1. Buses y camiones de dos ejes (Categoría 2)

En Tarifa Fuera de Punta (TBFP): $7.728 por el recorrido completo.

$7.728 por el recorrido completo. En Tarifa Base Punta (TBP): $14.877 por sentido.

$14.877 por sentido. En Tarifa de Saturación (TS): $19.917 (sentido poniente) y $21.473 (sentido oriente).

2. Camiones con remolque y maquinaria de más de dos ejes (Categoría 3)

En Tarifa Fuera de Punta (TBFP): $11.591 por sentido.

$11.591 por sentido. En Tarifa Base Punta (TBP): $22.316 por sentido.

$22.316 por sentido. En Tarifa de Saturación (TS): $29.875 (sentido poniente) y hasta $32.209 (sentido oriente).

¿Qué consideraciones aplican para el transporte comercial y usuarios en general?

Para mantener los cobros ajustados a los valores oficiales y evitar sobrecostos, se recomienda verificar las siguientes condiciones:

Contrato TAG al día: El tránsito sin dispositivo habilitado o con convenio cancelado por morosidad deriva en el cobro del Pase Diario Único o en infracciones a la Ley de Tránsito procesadas por los Juzgados de Policía Local.

El tránsito sin dispositivo habilitado o con convenio cancelado por morosidad deriva en el cobro del Pase Diario Único o en infracciones a la Ley de Tránsito procesadas por los Juzgados de Policía Local. Convenio especial para motos: La tarifa rebajada para motocicletas exige enrolamiento previo en la plataforma de la concesionaria; de lo contrario, el sistema puede tarificar por defecto bajo la categoría general.

La tarifa rebajada para motocicletas exige enrolamiento previo en la plataforma de la concesionaria; de lo contrario, el sistema puede tarificar por defecto bajo la categoría general. Pesaje y restricciones: Los vehículos de carga deben respetar las restricciones de altura en los túneles del eje central y las pistas exclusivas de circulación lenta debidamente demarcadas en la calzada.

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