Karen Paola se la juega por un radical cambio de look y sorprende en redes

11 sept. 2026 - 21:00 hrs.

La cantante Karen Paola sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales su nuevo cambio de look, dejando atrás el pelo largo que la caracterizaba.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Mekano compartió imágenes de su nueva apariencia, en la que luce una melena lisa de color chocolate que no sobrepasa su barbilla.

El cambio estuvo a cargo del peluquero Raúl Flores, del Salón Astro Estrella, quien se ha encargado de los looks de animadoras como Diana Bolocco y de artistas como la cantante Nicki Nicole.

"A veces solo necesitas des aburrirte del pelo largo", escribió Karen Paola junto a las imágenes que mostró a sus seguidores.

La publicación no pasó desapercibida para su pareja, Juan Pedro Verdier, quien también reaccionó al nuevo look de la cantante: "Más linda que la chu..., te amo, preciosa", escribió junto a emojis de caritas enamoradas y fuegos.

El cambio de imagen generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes felicitaron a la cantante por su nueva apariencia y comentaron sobre su renovado look.