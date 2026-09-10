Con cabañas, suits y domos: Esto cuesta alojar en el hotel del santuario Cascada de las Ánimas perteneciente a la familia Astorga

10 sept. 2026 - 17:23 hrs.

En pleno valle del Cajón del Maipo, en la comuna de San José de Maipo, se encuentra la Cascada de las Ánimas, un santuario natural administrado por la familia Astorga Moreno. Este pulmón verde privado invita a la desconexión y la vida al aire libre.

Dentro del parque funciona un lodge homónimo, que pone a disposición de los visitantes diferentes opciones de alojamiento, ideales para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza, a tan solo 50 kilómetros del bullicioso centro de Santiago.

El alojamiento de Cascada de las Ánimas

En la categoría más exclusiva se encuentran las Suites Premium, equipadas con cama súper king, baño privado, sillones, aire acondicionado, caja fuerte y frigobar. Además, cuentan con acceso a una cafetería y a una piscina de uso exclusivo para sus huéspedes.

Suites Premium

Luego vienen las Suites Borde Río y las Suites Borde Río Mirador, emplazadas justo a orillas del Maipo. Desde la terraza privada se puede contemplar el río, mientras que en el interior la comodidad está garantizada con cama súper king, baño privado, estufa a gas, frigobar y caja fuerte.

Otra alternativa de hospedaje son los Domos Loft, cuya característica principal es su estructura esférica con ventanales que permiten contemplar la naturaleza en todo momento. Están pensados para todo tipo de visitantes, aunque resultan ideales para grupos, ya que cuentan con dos dormitorios con capacidad para 2 a 5 personas, además de cocina, baño y estacionamiento.

Domos Loft

Quienes buscan más espacio pueden optar por las cabañas, con capacidad para hasta 8 personas. Estas ofrecen todas las comodidades: varias camas, cocina equipada, living-comedor y un acogedor ambiente con salamandra, sofás, mesa de comedor y mesa de centro, perfecto para compartir.

Por último, están las habitaciones, que representan la opción más económica del lugar. Están pensadas tanto para viajeros en solitario que recorren el Cajón del Maipo como para pequeñas familias de hasta cuatro personas.

Las tarifas de alojamiento para las cabañas comienzan desde los $117.600 en la opción de cabañas pequeñas (Small Cabañas) diseñadas para 3 personas. Para grupos más grandes, la alternativa de cabañas medianas (Medium Cabañas) con capacidad para 5 personas se ofrece desde $142.800, mientras que la cabaña extra grande (Extra Large Cabañas) pensada para 8 personas alcanza un valor desde $222.600.

En cuanto a las habitaciones del centro turístico, las opciones de menor capacidad para 2 personas (2 person Room) presentan un precio inicial de $67.200. Por su parte, la habitación tipo suite acondicionada para 4 personas (4 person Suite) tiene un costo base a partir de los $84.000.

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