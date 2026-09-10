Recibían hasta $400 mil: Tres gendarmes quedan en prisión preventiva por ingresar elementos prohibidos a cárcel de Collipulli

10 sept. 2026 - 18:14 hrs.

¿Qué pasó?

Tres gendarmes quedaron en prisión preventiva tras ser acusados de participar en una organización dedicada a ingresar elementos prohibidos al interior del recinto penitenciario de Collipulli, en la región de La Araucanía.

El hecho se conoció luego de un operativo realizado durante la madrugada del lunes pasado, cuando la PDI detuvo a un total de 14 personas, entre ellas cuatro funcionarios de Gendarmería que llegaron a trabajar al penal.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, los gendarmes son acusados de ingresar elementos como teléfonos celulares y droga, a cambio de pagos que iban entre los $200 mil y $400 mil por funcionario.

Tres gendarmes quedaron en prisión preventiva

Durante la audiencia de control de detención y formalización, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro funcionarios de Gendarmería.

Sin embargo, el Tribunal de Garantía de Collipulli inicialmente decretó esta medida cautelar para dos de ellos, mientras que un tercero quedó con arresto domiciliario. Ante esta resolución, la Fiscalía apeló inmediatamente.

La situación fue revisada este jueves por la Corte de Apelaciones de Temuco, que finalmente decretó la prisión preventiva para el tercer gendarme.

De esta manera, son tres los funcionarios de Gendarmería que permanecen en prisión preventiva. A ellos se suman otras cinco personas civiles que también cumplen esta medida cautelar.

Fiscal entrega detalles de la investigación

El fiscal jefe de Collipulli, Carlos Bustos, explicó que son 13 las personas formalizadas en esta causa y detalló los delitos investigados.

"Hay 13 personas formalizadas por los delitos de asociación delictiva, ingresos de aparatos telefónicos de forma ilegal, a recinto penitenciario, microtráfico, también realizado al interior del CDP de Collipulli y de estas 13 personas, 4 de ellas ya se encuentran cumpliendo pena efectiva por otros delitos, por lo tanto, no fue necesario solicitar medidas cautelares, indicó.

El persecutor agregó: "Respecto de las otras 9, 8 de ellas actualmente se encuentran cumpliendo prisión preventiva, 3 son gendarmes que prestaban funciones en el CDP de Collipulli, y el resto son personas civiles que participaban de esta dinámica en el exterior adquiriendo drogas para posteriormente ingresarlas con los funcionarios de gendarmería que se encuentran en prisión preventiva."

Investigación busca establecer si hay más gendarmes involucrados

La investigación continúa para determinar si existen más funcionarios de Gendarmería involucrados en esta organización.

Según los antecedentes entregados, existen diversas evidencias que vincularían a los imputados con los hechos, entre ellas llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, videos y registros en los que se observaría a funcionarios recibiendo dinero y entregando elementos prohibidos destinados a los internos del penal.

Los allanamientos se realizaron tanto en la región de La Araucanía como en la zona central del país, específicamente en la comuna de Paine.

Durante estos procedimientos también se incautaron elementos como armamento y munición, además de droga y otros elementos prohibidos que eran destinados al interior de la cárcel de Collipulli.

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