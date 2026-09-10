Calor sobre 40°C y lluvias por sobre lo normal: Advierten por los efectos de El Niño en los próximos meses en Chile

10 sept. 2026 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se realizó un nuevo Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), enfocado en los fenómenos meteorológicos que podrían afectar al país durante los próximos meses, en el marco del desarrollo de El Niño.

Tras la reunión, las autoridades abordaron cuatro condiciones previstas para el verano: incendios forestales, calor extremo, lluvia altiplánica y floraciones nocivas en la zona sur.

"Este verano tiene condiciones particulares"

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que el objetivo del encuentro fue "conocer todo el trabajo de preparación que se esté realizando para anticiparnos a este próximo verano".

"Este verano tiene condiciones particulares", señaló Cebrián, quien además mencionó la presencia del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre algunas amenazas habituales del periodo estival.

"Estamos anticipándonos frente a eventuales incendios forestales, frente al calor extremo que pudiéramos enfrentar principalmente entre diciembre y marzo", detalló.

La autoridad también indicó que se están considerando otros escenarios, como "eventuales floraciones nocivas en la zona sur" y las precipitaciones estivales altiplánicas que suelen registrarse en el norte.

Cuatro condiciones para este verano

Respecto de los incendios forestales, Cebrián precisó que, aunque "el 96,5 % son generados por la acción humana", podrían haber condiciones favorables para su propagación.

La segunda condición son las precipitaciones estivales en el norte, especialmente en la zona precordillerana, entre las regiones de Arica y Parinacota, y Atacama.

Al respecto, la autoridad señaló que se trabaja con los municipios para identificar puntos críticos y acciones de mitigación "para estar preparados frente a eventuales precipitaciones por sobre lo normal".

Otro de los focos es el calor extremo: "Hemos tenido episodios de calor con temperaturas importantes, más de 34 °C, días con más de 40 °C, que nos preocupan por cómo afectan a las personas".

Finalmente, Cebrián mencionó las posibles floraciones de algas o "marea roja", fenómeno que podría presentarse desde la región del Biobío hacia el sur durante el próximo verano.

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