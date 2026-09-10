Guía de fondas para Fiestas Patrias 2026 en la RM: Conoce las fechas, precios y ubicaciones

10 sept. 2026 - 18:54 hrs.

Quedan pocos días para que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, una de las fechas más esperadas del año y que tiene a las fondas como uno de los principales panoramas para quienes buscan disfrutar de música, comida típica, juegos y tradiciones chilenas.

Ante la gran cantidad de alternativas disponibles en la Región Metropolitana, en Meganoticias.cl preparamos una guía con algunas de las principales fondas y celebraciones que se realizarán durante el fin de semana dieciochero.

A continuación, revisa dónde se ubican, cuáles son sus fechas, cuánto cuestan las entradas y cómo puedes asistir a cada uno de estos eventos.

Puente Alto se prepara para recibir las celebraciones de Fiestas Patrias con las Fondas de la Provincia Cordillera, evento que reunirá música en vivo, gastronomía tradicional y distintas alternativas para disfrutar en familia.

La celebración se extenderá desde el jueves 17 hasta el domingo 20 de septiembre y ya fueron dados a conocer tanto los valores de las entradas como la cartelera de artistas que se presentarán durante las cuatro jornadas.

Las actividades se realizarán en Avenida El Volcán #06680, Puente Alto. Las entradas están disponibles exclusivamente a través del sistema Fila Cero y tienen un valor de $5.000 por persona.

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Parque O'Higgins

Otra de las principales alternativas para celebrar Fiestas Patrias en la capital será la Gran Fonda de Chile, que se realizará en el Parque O'Higgins entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El evento contempla cuatro jornadas con música en vivo, gastronomía, juegos típicos y distintas actividades dirigidas a las familias.

Según los valores exhibidos en el sistema de venta, la entrada para público general tiene un precio de $14.950.

En el caso de los niños entre 6 y 12 años, el ticket tiene un valor de $11.500. El mismo precio está establecido para los adultos mayores de 65 años.

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Quilicura también tendrá una alternativa con entrada liberada para disfrutar de las Fiestas Patrias. Se trata de "Quilicura Celebra en Familia", una fonda que ofrecerá gastronomía y actividades para personas de distintas edades.

La actividad organizada por la Municipalidad de Quilicura, a través de su corporación cultural, se realizará los días jueves 17 y viernes 18 de septiembre, desde las 14:00 horas.

El evento tendrá lugar en la Cancha Santa Luisa, ubicada en Cerro Mediterráneo con Los Alpes, y contará con entrada liberada.

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Ñuñoa

Las Fiestas Patrias también tendrán uno de sus puntos de encuentro en el Parque Estadio Nacional, donde se realizará la Fonda Ñuñoa: Corazón de Chile entre el jueves 17 y el domingo 20 de septiembre.

El evento contempla cuatro jornadas con música en vivo, gastronomía típica, juegos tradicionales, cuecódromos, emprendimientos y actividades pensadas para distintos públicos.

El valor general informado actualmente es de $13.800, mientras que existen precios preferenciales para quienes cuentan con Tarjeta Vecino Ñuñoa.

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