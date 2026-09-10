"Me tocó ser una princesa guerrera": Lisandra Silva se fue a China para entrenar con los monjes Shaolin

10 sept. 2026 - 10:38 hrs.

¿Qué pasó?

Un drástico e inesperado giro dio la vida de la influencer y modelo cubana Lisandra Silva, quien sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar que dejó temporalmente Chile para radicarse en las montañas de Shaolin, en China. La empresaria se instaló en el campamento de Tengzhou junto a monjes budistas para iniciar un intenso aprendizaje de artes marciales, combinar disciplinas de meditación y conectar con un profundo proceso de sanación personal.

Mediante videos compartidos en sus redes sociales, la exchica reality detalló que esta travesía tiene una fuerte carga emocional por el reciente fallecimiento de su padre. Silva explicó que el viaje busca transmutar esa pérdida y cumplir un deseo conversado antes de su partida, ya que su papá le dio el visto bueno diciendo "me dio el OK antes de irse a otro plano" para vivir esta experiencia espiritual.

La motivación de su viaje a China

A este proceso introspectivo se suma un emotivo homenaje familiar en China. Según relató la propia modelo, el gran anhelo de su padre era conocer las siete maravillas del mundo , un sueño que dejó inconcluso. Por esta razón, la influencer confirmó que visitará la Gran Muralla China en Beijing para recorrerla simbólicamente junto al recuerdo de su padre y "cumplir ese sueño juntos".

En el plano personal, la decisión de Silva también responde a un objetivo que se planteó cuando estaba dentro del reality de Canal 13. La modelo abordó las críticas de sus compañeros de encierro, como Julia Fernandes, quienes la calificaron como una de las competidoras más débiles. Frente a esto, recordó que ganó un reality en el que participó hace diez años y lanzó una contundente promesa: "Muchos dentro de la casa piensan que soy la más débil (...) y les voy a demostrar que soy mucho más que eso".

Un entrenamiento extremo

Para alcanzar esa fortaleza física y mental, la modelo se sometió a un régimen diario de máxima exigencia que parte en la madrugada a las 05:00 horas con sesiones de taichí, para luego continuar por las tardes con entrenamiento intensivo de artes marciales. La propia Lisandra calificó esta etapa como "el entrenamiento más duro, más hardcore que voy a hacer en mi vida", asegurando que busca volverse "tan fuerte que no haya nada que mi mente no pueda resolver".

En un segundo registro publicado en sus redes sociales, se aprecia la dureza del entrenamiento físico, en el que la influencer recibe golpes supervisados con varas de madera mientras de fondo suena la canción de Mulán, “Voy a hacer todo un hombre de ti”. Al respecto, Silva reflexionó sobre este desafío expresando: "Desde pequeñita siempre quise ser una princesa Disney. No pude ser una princesa de castillos, me tocó ser una princesa guerrera". Con estas palabras, cierra un proceso de transformación personal que ha impactado a sus seguidores.