Aviso de bomba en Municipalidad de Peñalolén: Evacúan dependencias de Seguridad

10 sept. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó que en la mañana de este jueves se activó una alerta por un aviso de bomba en las dependencias de la Seguridad Municipal de Peñalolén. Más tarde, la entidad informó que "se descartó alguna peligrosidad en el paquete sospechoso".

El trabajo en terreno estuvo encabezado por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), por lo que el tránsito en el sector se mantuvo interrupido. Asimismo, la emergencia había derivado en una evacuación.

TransporteInforma mencionó en redes sociales que el flujo vehicular de avenida Consistorial estaba siendo desviado entre avenida Grecia y calle Antupirén, debido a "artículo abandonado".

Ante esta situación, el organismo llamó a optar por "vías alternativas alejados de este punto" y puntualizó en tener precaución.

Ahora (10:52) flujo vehicular de Av. Consistorial desviado entre Av. Grecia y Calle Antupirén, debido a artículo abandonado. GOPE de Carabineros se traslada al lugar. Opte vías alternativas alejados de este punto. Precaución #Peñalolén pic.twitter.com/pLmP8XwEU7 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 10, 2026

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