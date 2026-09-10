Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Aviso de bomba en Municipalidad de Peñalolén: Evacúan dependencias de Seguridad

¿Qué pasó?

Carabineros confirmó que en la mañana de este jueves se activó una alerta por un aviso de bomba en las dependencias de la Seguridad Municipal de Peñalolén. Más tarde, la entidad informó que "se descartó alguna peligrosidad en el paquete sospechoso".

El trabajo en terreno estuvo encabezado por funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), por lo que el tránsito en el sector se mantuvo interrupido. Asimismo, la emergencia había derivado en una evacuación.

TransporteInforma mencionó en redes sociales que el flujo vehicular de avenida Consistorial estaba siendo desviado entre avenida Grecia y calle Antupirén, debido a "artículo abandonado".

Ir a la siguiente nota

Ante esta situación, el organismo llamó a optar por "vías alternativas alejados de este punto" y puntualizó en tener precaución.

Todo sobre Policial

Leer más de

Notas relacionadas