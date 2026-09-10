Senador Flores dice que política económica del Gobierno le "parece del terror", pero aprueba medidas para la vivienda

10 sept. 2026 - 11:50 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Iván Flores (DC) conversó en la mañana de este jueves con Juan Manuel Astorga en el programa "Ahora es cuando" de Radio Infinita, donde hizo un análisis del Gobierno, mostrándose en contra de sus políticas económicas, aunque aprobando de cierta manera las medidas que apuntan a la vivienda.

"Lo que está haciendo el ministerio de Hacienda es no escuchar a nadie"

En el espacio, el parlamentario señaló que "la política económica que el Ministerio de Hacienda está llevando adelante me parece de verdad del terror".

En esta línea, destacó que "mi opinión es que hay que ser austeros. Nos comimos las reservas. Hay distintas razones para explicar aquello, pero no podemos ser suicidas".

A raíz de lo anterior, apuntó al ministro Jorge Quiroz, indicando que "lo que está haciendo el ministerio de Hacienda es no escuchar a nadie".

¿Qué dijo sobre las medidas para la vivienda?

Consultado por la reforma al mercado de capitales presentada por el Ejecutivo esta semana, Flores dijo que "me parece que el Fogaes apunta en el sentido correcto".

"Ahora, 30 mil subsidios se ve una cifra grande, pero no sé si va a mover la aguja en materia de reactivación económica en el mundo de la construcción. Ahora, que es bueno, es bueno", aseguró.

Dicho esto, remarcó que "lo que significa el estímulo a la adquisición de vivienda y la construcción de vivienda, es mucho mejor que lo que venía en la ley de reconstrucción".

Polémica por dichos de embajador Brandon Judd

Por último, el senador puntualizó en los dichos del embajador Brandon Judd acerca del estallido social, cuando en una entrevista atribuyó su origen a ideologías de izquierda.

Flores manifestó que el diplomático "ha sido tremendamente irresponsable. No es primera vez que interviene en cuestiones internas de nuestro país y la verdad es que esperamos una postura muy firme por parte del Canciller".

"Si hay una información como la que dijo tener, que ahora se desdice, debe entregarla a las instituciones que corresponda", añadió.

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