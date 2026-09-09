Gobierno presenta reforma al mercado de capitales para facilitar acceso a casa propia: Estos son los ejes principales

09 sept. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno presentó este miércoles el Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, iniciativa para modernizar el sistema financiero, facilitar el acceso a la primera vivienda e impulsar la inversión para empresas de diversos tamaños.

Esta propuesta legislativa busca abordar principales barreras de financiamiento a través de cuatro ejes fundamentales.

Los cuatro ejes fundamentales de la iniciativa del Gobierno

Acceso a la vivienda y fomento al ahorro

El proyecto ataca directamente dos de los grandes obstáculos de las familias para comprar una propiedad de hasta 6.000 UF: la acumulación del pie y las altas tasas hipotecarias.

Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi) : Administrado por BancoEstado, contará con un aporte estatal inicial de US$500 millones (con un techo de hasta US$2.000 millones). Comprará créditos hipotecarios para inyectar liquidez al mercado y presionar la baja de tasas. Las entidades crediticias asumirán las primeras pérdidas para mantener estándares de evaluación rigurosos.

: Administrado por BancoEstado, contará con un aporte estatal inicial de US$500 millones (con un techo de hasta US$2.000 millones). Comprará créditos hipotecarios para inyectar liquidez al mercado y presionar la baja de tasas. Las entidades crediticias asumirán las primeras pérdidas para mantener estándares de evaluación rigurosos. Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) : Una cuenta donde la persona junta el 7% del valor de la propiedad durante un mínimo de 30 meses. El Estado otorgará un subsidio equivalente al 3% restante para completar el pie.

: Una cuenta donde la persona junta el 7% del valor de la propiedad durante un mínimo de 30 meses. El Estado otorgará un subsidio equivalente al 3% restante para completar el pie. Aumento en el APV: Se incrementa la bonificación fiscal anual del Régimen A del Ahorro Previsional Voluntario de 6 a 8 UTM.

Mayor acceso a capital para empresas

Se amplían las alternativas para capitalizar emprendimientos, pymes y grandes compañías:

Bonos empresariales : Simplificación del artículo 104 y eliminación de la retención del 4% de intereses a residentes.

: Simplificación del artículo 104 y eliminación de la retención del 4% de intereses a residentes. Flexibilización en bolsa para pymes : Se exige que solo un 15% de la propiedad esté en manos de minoritarios para acceder a beneficios tributarios en la venta de acciones.

: Se exige que solo un 15% de la propiedad esté en manos de minoritarios para acceder a beneficios tributarios en la venta de acciones. Segmento junior en bolsa : Mercado especial para startups innovadoras y exploración minera, incluyendo un crédito tributario del 35% de la inversión (máximo 50 UTA).

: Mercado especial para startups innovadoras y exploración minera, incluyendo un crédito tributario del 35% de la inversión (máximo 50 UTA). Diferimiento de impuestos: Se permite la reinversión entre fondos mutuos y de inversión sin pagar impuestos inmediatos.

Modernización Normativa y Digitalización

Inscripción en un día : Registro automático para acciones y cuotas de fondos.

: Registro automático para acciones y cuotas de fondos. Minibonos : Registro especial y ágil para emisiones de medianas empresas.

: Registro especial y ágil para emisiones de medianas empresas. Transformación digital : Endoso electrónico de mutuos hipotecarios y reemplazo de documentos físicos por registros digitales.

: Endoso electrónico de mutuos hipotecarios y reemplazo de documentos físicos por registros digitales. Ajustes a la Ley de Fraudes: Se mantiene la restitución previa y la carga de la prueba en el emisor, pero se elevan los deberes de seguridad y diligencia del usuario.

Chile como centro financiero regional

Asimismo, se buscan reducir trabas para inversionistas y servicios hacia el exterior mediante la exención de IVA a la exportación de servicios financieros, la exención de Impuesto de Timbres y Estampillas para créditos externos bancarios y la eliminación del RUT obligatorio para no residentes en instrumentos específicos.

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