Gobierno presenta reforma al mercado de capitales para facilitar acceso a casa propia: Estos son los ejes principales
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El Gobierno presentó este miércoles el Proyecto de Ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia, iniciativa para modernizar el sistema financiero, facilitar el acceso a la primera vivienda e impulsar la inversión para empresas de diversos tamaños.
Esta propuesta legislativa busca abordar principales barreras de financiamiento a través de cuatro ejes fundamentales.
Los cuatro ejes fundamentales de la iniciativa del Gobierno
Acceso a la vivienda y fomento al ahorro
El proyecto ataca directamente dos de los grandes obstáculos de las familias para comprar una propiedad de hasta 6.000 UF: la acumulación del pie y las altas tasas hipotecarias.
- Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi): Administrado por BancoEstado, contará con un aporte estatal inicial de US$500 millones (con un techo de hasta US$2.000 millones). Comprará créditos hipotecarios para inyectar liquidez al mercado y presionar la baja de tasas. Las entidades crediticias asumirán las primeras pérdidas para mantener estándares de evaluación rigurosos.
- Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV): Una cuenta donde la persona junta el 7% del valor de la propiedad durante un mínimo de 30 meses. El Estado otorgará un subsidio equivalente al 3% restante para completar el pie.
- Aumento en el APV: Se incrementa la bonificación fiscal anual del Régimen A del Ahorro Previsional Voluntario de 6 a 8 UTM.
Mayor acceso a capital para empresas
Se amplían las alternativas para capitalizar emprendimientos, pymes y grandes compañías:
- Bonos empresariales: Simplificación del artículo 104 y eliminación de la retención del 4% de intereses a residentes.
- Flexibilización en bolsa para pymes: Se exige que solo un 15% de la propiedad esté en manos de minoritarios para acceder a beneficios tributarios en la venta de acciones.
- Segmento junior en bolsa: Mercado especial para startups innovadoras y exploración minera, incluyendo un crédito tributario del 35% de la inversión (máximo 50 UTA).
- Diferimiento de impuestos: Se permite la reinversión entre fondos mutuos y de inversión sin pagar impuestos inmediatos.
Modernización Normativa y Digitalización
- Inscripción en un día: Registro automático para acciones y cuotas de fondos.
- Minibonos: Registro especial y ágil para emisiones de medianas empresas.
- Transformación digital: Endoso electrónico de mutuos hipotecarios y reemplazo de documentos físicos por registros digitales.
- Ajustes a la Ley de Fraudes: Se mantiene la restitución previa y la carga de la prueba en el emisor, pero se elevan los deberes de seguridad y diligencia del usuario.
Chile como centro financiero regional
Asimismo, se buscan reducir trabas para inversionistas y servicios hacia el exterior mediante la exención de IVA a la exportación de servicios financieros, la exención de Impuesto de Timbres y Estampillas para créditos externos bancarios y la eliminación del RUT obligatorio para no residentes en instrumentos específicos.
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