Bonos para madres en Chile: Revisa los beneficios disponibles durante septiembre y sus requisitos

09 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Durante el mes de septiembre se mantendrá la entrega de una serie de bonos y beneficios del Estado destinados a las mujeres que son madres o están embarazadas, con el objetivo de apoyar tanto la etapa de crianza como la economía de las trabajadoras o pensionadas.

Estos aportes económicos contemplan distintas modalidades de entrega: mientras algunos se asignan de forma automática al cumplir ciertas condiciones, otros requieren de una postulación previa o la acreditación de cargas familiares.

¿Qué bonos pueden recibir las madres en septiembre?

Bono por Hijo

Este beneficio estatal está pensado para incrementar el monto de la jubilación de las mujeres. No se entrega cuando nace el menor, sino que, a partir de ese momento, el dinero se deposita en la cuenta de capitalización individual de la madre, generando rentabilidad por años hasta que se pensione.

El monto inicial equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales por cada hijo nacido vivo o adoptado, el que se ingresa directamente a la cuenta de capitalización. Por ejemplo, en la actualidad serían $996.395.

Para acceder al bono, la beneficiaria debe tener 65 años o más, ser pensionada y haber residido en Chile por un período de 20 años continuos o discontinuos, además de cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud. Para postular, ingresa aquí.

Subsidio Familiar y Maternal

El Subsidio Familiar (SUF) se dirige a personas que no cuentan con previsión social de AFP ni Fonasa y pertenecen al 60% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

Entrega un monto mensual de $22.601 por cada carga familiar menor de edad acreditada en el municipio en el que vivas, cifra que se duplica a $45.202 si la carga presenta una discapacidad, sin importar su edad.

Durante el embarazo puedes solicitar el Subsidio Maternal a partir del quinto mes de gestación con un certificado médico que acredite el embarazo. El pago es retroactivo para completar los nueve meses de gestación.

Asignación Familiar y Maternal

La Asignación Familiar se entrega a trabajadores, trabajadoras, pensionados y pensionadas que tengan cargas familiares acreditadas, incluyendo hijos o hijastros de hasta los 18 años, o de hasta 24 años si son solteros y estudiantes regulares de enseñanza media, técnica especializada o superior. También se incluyen hijos inválidos de cualquier edad. Para acreditar las cargas, puedes hacerlo aquí.

En el caso de trabajadoras dependientes e independientes embarazadas o mujeres embarazadas que son cargas familiares de sus esposos, pueden recibir la Asignación Maternal a partir del quinto mes de embarazo, pero se paga de manera retroactiva para cubrir los nueve meses de gestación.

El monto mensual de este beneficio varía según el nivel del ingreso de la madre:

Hasta $649.039: $22.601.

Desde $649.040 hasta $947.990: $13.870.

Desde $947.991 hasta $1.478.539: $4.382.

Superior a $1.478.539: No tienes derecho al subsidio.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Es un aporte mensual que se paga de forma automática durante un periodo de 24 meses consecutivos a los hogares que acepten participar en alguno de los programas del Sistema Chile Seguridades y Oportunidades (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Las madres tienen prioridad para cobrar el dinero, cuyo monto varía de la siguiente manera:

Primeros 6 meses: $24.523.

$24.523. Mes 7 al mes 12: $18.664.

$18.664. Mes 13 al mes 18: $12.832.

$12.832. Mes 19 al mes 24: $22.601.

¿Qué pasa con el nuevo bono de $30 mil por hijo y cuándo se paga?

A la lista de aportes estatales se suma la reciente promulgación de la Ley N°21.840, que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez. Este beneficio otorga un pago único de $30.000 por cada niño o niña causante de hasta 13 años de edad.

Las fechas de entrega de este aporte extraordinario varían según las características del grupo beneficiario, pero para la mayoría de las beneficiarias asignadas al 1 de junio de 2026, las nóminas y pagos comienzan a gestionarse de forma masiva a partir de noviembre de 2026 a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Todo sobre Beneficio Mujer