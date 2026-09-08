Comienza la postulación al Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: Revisa montos y cómo solicitarlo

08 sept. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 8 de septiembre comenzó el llamado especial del Subsidio de Arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), un beneficio que esta vez está enfocado en apoyar a personas mayores y otros en situación de discapacidad con el pago mensual de su arriendo.

El aporte económico cubre hasta el 90% del valor mensual del arriendo y contempla un fondo total de hasta 213 UF por beneficiado. De esta forma, si se destinan 8 UF al pago mensual de la vivienda arrendada, el beneficio permite financiar cerca de 27 meses, hasta completar el tope total del subsidio.

¿Hasta cuándo se puede postular y cuáles son los canales?

El proceso de postulación estará abierto entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre de 2026.

El trámite se puede realizar a través de dos vías principales:

En línea : En la plataforma web oficial del Minvu utilizando la ClaveÚnica. (Pincha aquí)

: En la plataforma web oficial del Minvu utilizando la ClaveÚnica. (Pincha aquí) Presencial: En las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) a lo largo de todo el país.

Para quienes tengan problemas de movilidad o dificultades para acudir de manera presencial, el trámite lo podrá realizar una persona de confianza que actúe como representante, presentando un poder simple, el cual no requiere validación ni firma ante notario.

Requisitos y condiciones del beneficio

Para acceder a este llamado especial de arriendo, los postulantes deben cumplir algunas condiciones:

Edad o condición: Tener 60 años o más (cumplidos durante el año 2026) o ser mayor de 18 años con discapacidad acreditada mediante la credencial o certificado del Registro Nacional de la Discapacidad.

(cumplidos durante el año 2026) o o certificado del Registro Nacional de la Discapacidad. Calificación social: Estar dentro del 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

según el Registro Social de Hogares (RSH). Ingresos: Acreditar un ingreso económico equivalente a 5 UF.

Documentación: Cédula de identidad vigente.

Facilidades y sistema de puntajes:

Sin ahorro previo : No es necesario contar con un ahorro mínimo en la libreta de la vivienda.

: No es necesario contar con un ahorro mínimo en la libreta de la vivienda. Sin grupo familiar: Se permite la postulación de personas solas (con o sin núcleo familiar).

(con o sin núcleo familiar). Puntaje por edad: Se asigna un puntaje adicional según el tramo del postulante (60 a 69 años: 20 puntos; 70 a 79 años: 40 puntos; 80 a 89 años: 60 puntos; 90 años o más: 100 puntos).

del postulante (60 a 69 años: 20 puntos; 70 a 79 años: 40 puntos; 80 a 89 años: 60 puntos; 90 años o más: 100 puntos). Puntaje por cuidados y discapacidad: Se otorga un puntaje extra por discapacidad y para quienes sean o tengan en su hogar a una persona cuidadora inscrita en el RSH.

Topes de valor de arriendo según la región

El subsidio aplica para viviendas cuyo contrato de arriendo mensual no supere las 11 UF.

Sin embargo, para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, se fija un tope especial de hasta 13 UF en el valor del arriendo.