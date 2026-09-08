"Nunca agarraste una pala": Mateucci se fue con todo contra Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2

08 sept. 2026 - 08:15 hrs.

El Cara a Cara del capítulo 56 de Volverías con tu ex? 2 fue uno de los más explosivos de la temporada, con Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda y Luis Mateucci protagonizando cruces que no dejaron a nadie indiferente dentro ni fuera del encierro.

Faloon no se guardó nada al momento de nominar a Mateucci. Eres un payaso, un mentiroso que, encima, te dedicas a hablar mal de las mujeres; lo único que haces es payasear, aletear, nada más, porque no te atreves a hacer nada más porque te da miedito. Eres un chanta y lo sabes", le lanzó sin filtro.

Luis contra Faloon y Rai

Luis respondió con una referencia a la historia pública de Faloon. "Toda la gente en su casa ya sabe quién es Faloon, la pifearon en varios estadios, ya la gente la conoce bien… Viniste por mí", dijo, en una frase que encendió aún más el ambiente. Faloon no se quedó callada: "Eres tú el que vino a Chile a trabajar, a ser conocido", le respondió.

La tensión escaló cuando Mateucci hizo un comentario que molestó profundamente a Raimundo. Rai explotó desde su asiento: "Oye h…, hey, te pedí respeto por la Faloon, imbécil. Con ella no te vas a meter", le gritó, mientras Luis lo provocaba haciéndole gestos de toro desde el otro lado.

Tonka Tomicic tuvo que intervenir con firmeza para poner orden. "El respeto es para todos, les digo que las cosas se dicen al frente, se acabó sus tiempos no quiero escuchar una palabra más de ustedes", les dijo a ambos, cortando el intercambio de raíz.

Luego fue Mateucci quien nominó a Rai y aprovechó para revelarle a Faloon que Raimundo había pensado que ella le hizo brujería. También le cuestionó que se avergonzara de su carrera. "Tenés que ser orgulloso de ser chico reality, si vivimos de eso. Si nunca agarraste una pala, ¿cómo vas a ser ingeniero agrónomo?", le dijo, tocando un punto sensible sobre la identidad pública de Cerda.

Rai no soportó la presión

Terminado el Cara a Cara, Raimundo se derrumbó en llanto y Faloon intentó consolarlo sin mucho éxito. "Rai, eres más fuerte que esto… ¿Qué te afecta tanto las cosas que me hayan dicho?", le preguntó, mientras él seguía sin poder parar de llorar.

Rai le confesó que todo el peso de lo que había hecho dentro del encierro lo tenía agobiado. "Todo lo que pasó no más por eso me da rabia… Hice las actividades y las cosas que se dijeron ahí, y siempre he sido expresivo con lo que siento por ti y me da pena que haya pasado todo esto", le dijo entre lágrimas.

La conversación derivó hacia Flavia Laos, y Rai reconoció haberle dicho que le parecía atractiva. Faloon fue directa: "¿Te gustó su cuerpo? En ese minuto yo no estaba aquí y quisiste conocerla y quisiste ir más allá". Raimundo lo negó con vehemencia y cerró con una declaración que terminó con un abrazo entre ambos.

"Lo único que me importa eres tú, lo único que quiero y que necesito. No te he dejado de amar, ni un segundo", le dijo Rai, en una frase que selló una de las noches más intensas y emotivas que ha dado la pareja en Volverías con tu ex? 2.

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