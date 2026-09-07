Hasta 8 milímetros en tres días: Centro meteorológico noruego adelanta precipitaciones para esta semana en Santiago

07 sept. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones volverán a ser protagonistas en la zona central del país durante esta semana. Según las proyecciones meteorológicas del prestigioso Centro Meteorológico Noruego, la Región Metropolitana experimentará un evento de lluvia débil pero prolongado que se extenderá por tres días consecutivos.

El fenómeno meteorológico comenzará el miércoles, jornada en la que se anticipan los primeros chubascos débiles en diversos puntos de la cuenca de Santiago, acumulando un total aproximado de 2,4 milímetros de agua caída.

La inestabilidad se mantendrá durante el jueves, día para el que el organismo nórdico proyecta precipitaciones intermitentes que aportarán 2,3 milímetros adicionales.

El día de mayores precipitaciones

El punto máximo de este evento ocurrirá durante el viernes, cuando las precipitaciones cobren un poco más de fuerza y dejen 3,6 milímetros sobre la capital. De cumplirse esta proyección, la suma de los tres días consecutivos alcanzará un total acumulado de 8,3 milímetros en Santiago.

Aunque son montos moderados, las autoridades y expertos recomiendan a los capitalinos salir preparados con vestimenta adecuada y paraguas para evitar imprevistos.

¿Cómo estará el tiempo este lunes 7 de septiembre?

Para la jornada de este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anticipa condiciones agradables en la cuenca capitalina. Durante la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá un paulatino incremento de la temperatura desde las primeras horas de la jornada.

Hacia la tarde, la entidad meteorológica nacional proyecta el ingreso de nubosidad parcial en los cielos de Santiago, alcanzando de todas formas una temperatura máxima estimada de 23°C.

Este panorama templado y relativamente estable marcará el inicio de la semana, previo al cambio en las condiciones atmosféricas.

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