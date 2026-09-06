Incendio afecta a hotel ubicado en las Termas de Chillán: Alojamiento reporta que todos los huéspedes están a salvo

06 sept. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo se desató un incendio estructural en el Hotel Alto Nevado, ubicado en el sector cordillerano Termas de Chillán de la comuna de Pinto, en la región de Ñuble.

La emergencia comenzó a eso de las 17:00 horas y en ella trabajan las tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Pinto, además de unidades de apoyo de Bomberos de Coihueco, Chillán, San Ignacio y El Carmen.

En varios videos compartidos en redes sociales se pueden ver las llamas y la gran humareda que salen desde la parte alta del edificio.

¿Qué dijo el hotel?

A través de un comunicado, el Hotel Alto Nevado confirmó que "todos nuestros huéspedes han sido evacuados con éxito y se encuentran a salvo".

"En este momento, nuestro personal se mantiene en estrecha coordinación y trabajando en conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Las Trancas, quienes se encuentran en el lugar realizando las labores necesarias para controlar y extinguir el fuego", agregaron.

Por último, el alojamiento agradeció la preocupación e hizo una petición para "mantener la calma y evitar la propagación de rumores".

"No se registran hasta el momento personas lesionados, pero sí daños materiales de consideración en el hotel", explicó por su parte el capitán Jaime Urra de Carabineros.

Revisa los registros del incendio

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