Expresidente Boric en velatorio de Camilo Escalona: "Entendió que era necesario unirnos para poder seguir"

06 sept. 2026 - 13:19 hrs.

¿Qué pasó?

Durante este domingo se realiza el velatorio de Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista (PS), quien falleció el pasado viernes a los 71 años luego de atravesar un complejo estado de salud durante los últimos meses.

Hasta la ceremonia llegó el expresidente Gabriel Boric, quien recordó la trayectoria de Escalona y relevó la importancia que alcanzó dentro de la política nacional. Según expresó, durante sus años de actividad pública fue adquiriendo una creciente relevancia, al punto de considerarlo “uno de los hombres de Estado de los últimos 30 años y de los cuales se cuentan pocos”.

Boric también recordó el respaldo que recibió durante su administración, destacando que Escalona “fue un férreo defensor de nuestro gobierno”, especialmente en los momentos más complejos de su gestión.

El exmandatario aseguró que fueron varias las conversaciones que sostuvieron durante ese período y valoró que su apoyo no se quedara únicamente en las palabras. De hecho, destacó que el dirigente socialista “dio la pelea por juntar mundos que no estaban juntos y donde había cicatrices que algunas hasta el día de hoy perduran”.

En esa misma línea, puso énfasis en la capacidad de diálogo que caracterizó a Escalona y en su disposición a buscar puntos de encuentro con quienes mantenía diferencias. A su juicio, “entendió que era necesario unirnos para poder seguir” y así avanzar en la construcción de “un Chile más justo, libre, igualitario, donde la riqueza se distribuya de manera justa entre quienes la generan”.

La despedida estuvo marcada también por la emoción del expresidente, quien lamentó la partida del histórico dirigente socialista: “Yo lo despido con pena porque me parece demasiado pronto”. Luego, resumió su pesar con una frase cargada de simbolismo: “Todavía quedaba mucha cueca por bailar”.

Finalmente, Boric apuntó a la necesidad de mantener vigente el legado político de Escalona y aseguró que serán muchos quienes se encargarán de que las nuevas generaciones conozcan su trayectoria: “Somos muchos los que nos vamos a encargar de que las nuevas generaciones… sepan la trayectoria de este hombre que luchó por un Chile justo, libre y feliz”.

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