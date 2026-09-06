Emisario de Donald Trump: Rusia y Ucrania tienen que hacer "concesiones" para terminar la guerra

06 sept. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

El emisario estadounidense, Steve Witkoff, instó este domingo a Rusia y Ucrania a hacer "concesiones" para encontrar una solución que termine con la guerra que comenzó en 2022 con la invasión rusa.

"Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo", afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras reuniones en Kiev.

Añadió sobre el mismo tema que "es muy difícil, pero estamos decididos, nos importa y esperamos que todo esto conduzca a una solución diplomática".

"Valoración positiva de nuestras perspectivas futuras"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declaró que realiza una "valoración positiva" de las conversaciones con los emisarios estadounidenses que visitaron Kiev este domingo, pero señaló que "por el momento" parece probable que la guerra con Rusia se alargue otro invierno.

"Esperamos mucho poder llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses, y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos —si la guerra continúa en invierno, y así es como se ve por el momento—, pero aun así, los equipos hoy tienen una valoración positiva de nuestras perspectivas futuras", dijo Zelenski en una rueda de prensa.

Además, el mandatario reiteró su postura de que temas complejos, como las cuestiones territoriales, solo pueden resolverse a "nivel de dirigentes".

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania