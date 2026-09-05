Estados Unidos desembolsará mil millones de dólares para instalar una nueva base militar en Latinoamérica

05 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos realizará una inversión que superará los mil millones de dólares para la construcción de una nueva base naval en Perú.

La instalación estará ubicada en el Callao, principal puerto del país, una zona considerada estratégica por ser un nodo fundamental para el comercio entre América Latina y Asia y por su ubicación para el control de las rutas marítimas del Pacífico.

La inversión estará destinada a modernizar la infraestructura portuaria, incorporar tecnología de vanguardia y fortalecer la presencia militar en la región.

El proyecto también contempla operaciones logísticas y de defensa, en una apuesta que busca alterar el equilibrio geopolítico en América Latina.

¿Cuál es el impacto en América Latina?

La iniciativa refuerza la presencia de Estados Unidos en el sur del continente y podría influir en el equilibrio geopolítico de la región frente a otras potencias.

Además, la implementación del proyecto requerirá la presencia de hasta 20 representantes del Gobierno de Estados Unidos o de contratistas estadounidenses en Perú, por un período de hasta 10 años, quienes estarán a cargo de labores de gestión y supervisión de la construcción.

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