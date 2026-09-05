Nuevo sismo afecta al norte del país: Revisa el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este sábado 5 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4,3 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 04:13 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 51 kilómetros al este de Ollagüe, a 188 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
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