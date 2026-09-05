Reconocido reguetonero sufrió violento asalto en su casa junto a su esposa: Lo golpearon y robaron 300 mil dólares en joyas

05 sept. 2026 - 02:17 hrs.

El reconocido cantante de reguetón y música urbana, Nio García, fue víctima de un violento robo en su domicilio cuando se encontraba junto a su esposa.

La pareja estaba en su casa en Guaynabo, Puerto Rico, cuando un grupo de tres sujetos armados ingresó a rostro cubierto y premunido con armas de fuego.

Nio García sufrió violento robo

Según información de medios puertorriqueños, los sujetos se llevaron joyas, ropa e incluso accesorios como un bolso de la marca Louis Vuitton avaluado en unos seis mil dólares, mientras que el valor de las joyas sustraídas alcanzaría los 300.000 dólares.

El intérprete de éxitos como "AM", "Te Boté" y "La Jeepeta" no solo fue amenazado por los delincuentes, sino que también fue agredido, ya que uno de los individuos lo golpeó en la cabeza con el mango del arma.

Nio García y su esposa / Instagram

Es más, paramédicos tuvieron que acudir al lugar para atender al músico, mientras que su esposa, Shei Romano, no habría resultado lesionada.

Nio García no se ha referido al incidente; sin embargo, se compartió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en el que se señala: "En estos momentos el artista Nio García no hará declaraciones sobre lo ocurrido, mientras dure la investigación".

"Nio García agradece profundamente el apoyo y la preocupación del público. Asimismo, solicita que respeten su espacio y privacidad, por su seguridad y la de su familia. Agradecemos la comprensión de los medios de comunicación y del público en general", concluye el comunicado.