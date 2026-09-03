Anuncian dos pagos extras del Seguro de Cesantía: Conoce a quiénes está destinado y cuánto dinero podrán recibir

03 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Dos pagos adicionales del Seguro de Cesantía fueron activados para un grupo de trabajadores que actualmente recibe recursos del Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

La medida fue instruida este jueves por la Superintendencia de Pensiones (SP), que ordenó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) disponer los llamados giros adicionales por alta cesantía.

El beneficio está dirigido a las personas que recibieron su quinto giro del FCS durante agosto de 2026, independiente de si su último contrato de trabajo era a plazo fijo o indefinido.

¿Cuándo se recibirán los pagos?

Los beneficiarios podrán acceder a un sexto y séptimo giro durante septiembre y octubre, respectivamente, siempre que continúen cesantes y realicen una búsqueda efectiva de empleo mediante la Bolsa Nacional de Empleo (BNE).

No será necesario presentar una solicitud para recibir los pagos adicionales. La activación se produce de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 19.728, que contempla este mecanismo cuando la tasa de desempleo supera en un punto porcentual el promedio registrado durante los últimos cuatro años.

La condición se cumplió luego de que el INE informara una tasa nacional de desocupación en el trimestre móvil mayo-julio de 2026.

“El viernes pasado el INE informó que en el trimestre móvil mayo-julio de 2026 la tasa nacional de desocupación llegó a 9,5%, con lo que la tasa promedio de los últimos cuatro años se ubica en 8,5%”, explicó la Superintendencia de Pensiones.

¿Cuánto dinero entregará cada giro?

Los pagos corresponden al 30% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 meses y tienen montos mínimos y máximos establecidos por ley.

Sexto giro: entre $129.085 y $430.288.

Séptimo giro: entre $129.085 y $630.288.

La última vez que se activaron estos pagos adicionales por alta cesantía fue en julio de 2021. Ahora, el mecanismo vuelve a aplicarse para quienes recibieron su quinto giro del FCS en agosto y cumplan las condiciones exigidas para acceder a las prestaciones.

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